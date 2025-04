La carreggiata diventa rossa: da ora il tratteggiato lo vedrai così | Ecco come dovrai comportarti

Cambiano le norme e cambia anche la segnaletica: la carreggiata adesso diventa rossa, gli automobilisti dovranno abituarsi.

Ogni giorno, milioni di persone si mettono al volante, ma non sempre sono consapevoli dei rischi che corrono, sia per sé che per gli altri.

Essere prudenti alla guida e rispettare le regole del Codice della Strada è fondamentale per ridurre il numero di incidenti. La strada è un ambiente pericoloso e ogni distrazione anche di pochi secondi può risultare fatale. È quindi essenziale mantenere sempre la massima attenzione.

Proteggere la vita e la sicurezza degli individui è uno degli obiettivi principali del CdS. Questo insieme di norme è stato creato principalmente per salvaguardare l’incolumità delle persone. Ogni utente della strada dovrebbe quindi rispettare queste regole, in modo da tutelare la propria vita e anche quella degli altri.

Purtroppo, nonostante i recenti cambiamenti apportati, molti non sembrano prestare la giusta attenzione. Così per strada stanno apparendo delle strisce rosse, mai viste prima. Di cosa si tratta e a cosa servono?

Carreggiata rossa: i cambiamenti

Ancora oggi alcuni comportamenti irresponsabili come la guida in stato di ebbrezza e l’eccesso di velocità sono troppo diffusi. Questi comportamenti possono avere conseguenze gravissime, e la cronaca ce lo racconta continuamente. Ma nonostante l’inasprimento delle sanzioni le cose non sembrano cambiare e il numero di incidenti continua a crescere.

La sicurezza stradale ha recentemente visto l’introduzione di nuove strategie, come l’utilizzo del colore rosso nelle segnaletiche stradali. La carreggiata in alcune zone è diventata di questo colore, e gli automobilisti si chiedono come devono comportarsi e cosa sta succedendo.

Come cambiano le regole sulla strada

Il colore rosso da sempre è associato ad un pericolo, a qualcosa a cui prestare la massima attenzione. E anche in questo caso è esattamente così. Su alcune strade della Spagna sono apparse delle strisce rosse al centro della carreggiata, soprattutto in zone tristemente famose per l’elevato numero di incidenti come la A35, un tratto tra Marbella e Cartama. Solo nel 2023, in appena 10 km, ci sono stati ben 10m decessi. Le autorità hanno quindi deciso di applicare le strisce rosse nei tratti più pericolosi della strada per rendere più visibili i punti critici dove il rischio di incidenti è maggiore.

Si tratta di un segnale visivo immediatamente riconoscibile che indica anche l’impossibilità di sorpassare in quel tratto. Al momento la sperimentazione avviene solo in Spagna, ma chi sa che altri Paesi come l’Italia non provino ad adottare lo stesso metodo.