Ora legale, questo è l’ultimo anno: approda l’ora universale | Non sposteremo mai più le lancette

Per la gioia di molti potremo finalmente dire addio all’ora legale? Questo potrebbe essere stato l’ultimo anno del cambio.

Anche quest’anno come al solito è arrivato il momento di spostare le lancette un’ora avanti per adeguarci alla tanto dibattuta ora legale.

La notte tra il 29 e il 30 marzo abbiamo regolato tutti gli orologi di casa che non lo hanno fatto automaticamente. E abbiamo dormito un’ora in meno.

E anche quest’anno come sempre questo momento è stato accompagnato dalle solite polemiche: ma perché cambiare l’ora due volte l’anno? Serve davvero?

La notizia è che questa potrebbe esser stata l’ultima volta. Dall’anno prossimo non ci sarà più nessun cambiamento di orario, sarà man tenuto sempre lo stesso.

Ora legale addio: arriva l’ora universale

Pochi sanno come nasce questa abitudine di spostare avanti e indietro gli orologi. Addirittura risale alla fine del 1700 quando Benjamin Franklin, inventore del parafulmine e famoso per i suoi studi sull’elettricità, tra le altre cose, ha questa illuminazione. Spostando le lancette si ricava un anticipo delle attività della giornata, ottenendo quindi un risparmio sull’illuminazione, all’epoca le candele. L’idea verrà messa in pratica soltanto nel 1916 ma non in tutti i Paesi. Per vedere la sua realizzazione in Italia dobbiamo aspettare il 1966.

O meglio, per il cambio come lo conosciamo oggi, ovvero di domenica. Mentre la durata da marzo a ottobre arriva solo nel 1996. Negli anni ci sono stati diversi cambiamenti, e per alcuni periodi è stata totalmente abolita. Per esempio dal 1920 al 1940 e dal 1948 al 1966. Ma questo potrebbe essere l’ultimo anno.

L’ultimo cambio

Quest’anno c’è stato l’ultimo cambio, anche se non da noi in Italia. Le lancette dell’orologio si fermano, ma solo in alcuni Paesi. Tra quelli che l’hanno eliminata troviamo gran parte dell’Asia, parte di Sud e Centro America e alcuni Stati di Australia e Africa. Il 2023 ha visto l’Egitto come l’ultimo Paese a introdurla, e Iran, Siria e Giordania gli ultimi ad abolirla.

L’ora legale non è usata in Africa poiché il continente, situato vicino all’equatore, non trarrebbe beneficio dal risparmio energetico legato alla luce del giorno, dato che la differenza tra il giorno e la notte è ridotta. A partire da quest’anno, anche l’Ucraina ha deciso di non più spostare le lancette dell’orologio, mantenendo un orario fisso. E in Italia? La questione è ancora in discussione, ma al momento non ci sono novità. Si prevede che il Parlamento ne parlerà nel 2026, quando si riunirà per esaminare ancora una volta la questione e prendere una decisione.