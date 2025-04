ULTIM’ORA, Scatta il coprifuoco primavera per le auto: non puoi uscire per svago dopo le 23:00 | TI devi rinchiudere in casa

Un’ondata di restrizioni si abbatte sulla mobilità notturna: il governo ha annunciato un coprifuoco primaverile per le auto, limitando drasticamente gli spostamenti dopo le 23:00.

La misura ha subito scatenato un’ondata di polemiche e proteste da parte dei cittadini che si vedono costretti a chiudersi in casa.

Gli italiani si interrogano sull’efficacia e sulla legittimità di tale provvedimento, che impone di fatto un lockdown notturno per i veicoli.

Per di più, la misura in vigore a partire dal prossimo fine settimana, prevede sanzioni severe per i trasgressori.

Preparatevi a multe salate e, addirittura il sequestro del veicolo se osate infrangere in nuovo coprifuoco.

Non potrai più uscire dopo le 23

Con l’avvento della primavera e il cambio all’ora legale, si materializza un’inedita restrizione alla circolazione notturna: sarà come coprifuoco automobilistico simile a quello che tutti noi abbiamo vissuto nel periodo più critico della pandemia da covid-19. Le autorità comunali, attraverso specifiche ordinanze, hanno ora deliberato il divieto di “uscite di piacere” dopo le ore 23:00, imponendo di fatto un confinamento domestico per coloro che non abbiano comprovate necessità di spostamento. Questa misura, lungi dall’essere un mero consiglio, assume i connotati di un’imposizione legale, con conseguenze sanzionatorie per i trasgressori.

Il provvedimento si inserisce nel solco delle ordinanze “anti-prostituzione” che diverse amministrazioni locali hanno adottato per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada. Le “uscite di piacere”, termine utilizzato dalle autorità per definire gli spostamenti notturni non essenziali, vengono quindi equiparate a comportamenti che turbano l’ordine pubblico e violano le norme del codice della strada. Di conseguenza, chiunque venga sorpreso a circolare in auto dopo le 23:00 senza una valida giustificazione (lavoro, motivi di salute, urgenze) sarà soggetto a sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, a procedimenti penali seri.

Il dibattito infuocato sulle restrizioni alla circolazione

La portata di questa restrizione solleva un acceso dibattito. Infatti, da un lato ci sono i sostenitori del provvedimento i quali lo considerano uno strumento necessario per arginare il degrado urbano e garantire la sicurezza dei cittadini. Dall’altro, invece, i detrattori lo ritengono una limitazione eccessiva della libertà di circolazione, un diritto costituzionalmente garantito.

In questo contesto, è importante che i cittadini sino informati sulle ordinanze specifiche del proprio comune di residenza. Le disposizioni e le sanzioni possono variare da una località all’altra. Si consiglia, inoltre, di evitare di utilizzare l’auto per spostamenti non necessari dopo le 23:00 e, in caso di necessità, di munirsi di documenti che attestino la legittimità dello spostamento.