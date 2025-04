Bando di Concorso: 4.000 posti vacanti in tutta Italia | Requisiti e scadenza per presentare la domanda

La pubblica amministrazione apre le porte a 4mila nuovi dipendenti da assumere a tempo indeterminato: tutto quello che c’è da sapere.

Le amministrazioni centrali sono carenti di personale: lo confermano i dati che parlano di mancanze pari anche al 50% in alcuni dicasteri.

In alcuni ministeri manca un dipendente su tre, ma le situazioni più critiche si sono verificate nel dicastero della Difesa e in quello della Giustizia.

La Pubblica Amministrazione ha quindi deciso di correre ai ripari e il Governo ha avviato un piano di assunzioni che prevede fino a 4mila nuovi posti di lavoro.

Vediamo nel dettaglio quali saranno i dicasteri che offrono maggiori opportunità di lavoro e come sarà possibile candidarsi per partecipare ai concorsi pubblici.

Concorsi pubblici, la Pubblica Amministrazione assume personale

Il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), documento unico di programmazione e governance della pubblica amministrazione, sottolinea come vi siano delle importanti criticità in alcuni dicasteri in particolare: il ministero della Difesa conta circa 11mila dipendenti, ma la sua pianta organica ne prevede 20mila; il Viminale dà al momento lavoro a circa 15mila dipendenti rispetto a un organico di oltre 22mila; il ministero della Salute conta 1.900 dipendenti contro un fabbisogno di 2.300.

In considerazione di ciò, sono state finanziate 4mila nuove assunzioni che coinvolgono la gran parte dei ministeri e gli enti centrali. Nel dettaglio sono previsti: 292 nuovi posti di lavoro presso il ministero dell’Economia e delle Finanze; 70 al ministero degli Affari Esteri, 44 al ministero delle Imprese e del Made in Italy e 30 al ministero dell’Ambiente; al Viminale verranno assunti 900 nuovi dipendenti , mentre il ministero della Giustizia apre le porte a 1.700 nuovi dipendenti. Infine sono previsti 321 posti presso l’Istituto nazionale per il lavoro (Inali) e 347 all’Agenzia per le Dogane e dei Monopoli .

Come partecipare ai concorsi pubblici

La pubblica amministrazione si prepara così a diventare più attrattiva agli occhi della nuova generazione, pronta a partecipare ai concorsi pubblici proposti per entrare a far parte dei dicasteri più importanti. Per ottenere un nuovo posto di lavoro in uno di questi, si procede candidandosi attraverso il portale InPa.

Sul sito vengono pubblicati periodicamente tutti i concorsi pubblici con l’elenco delle caratteristiche e dei requisiti richiesti ad ogni candidato. La procedura avviene in maniera telematica e le singole amministrazioni pubblicano i rispettivi bandi divisi a seconda delle posizioni o delle aree di riferimento.