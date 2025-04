“Nessuno fa domanda, siamo rovinati”: Poste Italiane offre contratto a tempo indeterminato | 1750€ al mese netti

Poste Italiane offre lavoro, basta candidarti per poter ottenere un posto di tutto rispetto con una buona retribuzione.

Se sei alla ricerca di un lavoro, Poste Italiane rappresenta un’opportunità unica all’interno di una realtà ricca di storia e molto solida, che vanta oltre 160 anni di esperienza e una presenza capillare in tutta Italia.

Con circa 120.000 dipendenti e 12.800 uffici, l’azienda, come recita il sito, si distingue per la sua grande capacità di servire circa 45 milioni di clienti e gestire un portafoglio di attività finanziarie pari a 589 miliardi di euro.

Questo rende Poste Italiane una delle realtà più riconosciute e fidate nel panorama italiano, sia per le sue dimensioni che per l’affidabilità dei servizi offerti.

Se vuoi fare parte di questa realtà non devi fare altro che inviare la tua candidatura. Vediamo che tipo di lavoro offre l’azienda.

Poste Italiane offre lavoro

Attualmente Poste Italiane sta cercando portalettere per ampliare il proprio organico, ma spesso ricerca anche altre figure professionali, è bene tenere sempre monitorata la sezione offerte di lavoro. I requisiti per partecipare alla selezione in atto sono relativamente semplici. È necessario possedere un diploma di scuola media superiore con una votazione minima di 70/100 o una laurea triennale con almeno 102/110. Inoltre, per poter operare come portalettere, è fondamentale essere in possesso di una patente di guida valida per poter condurre i mezzi aziendali.

Dopo il superamento di un test attitudinale, i candidati selezionati dovranno affrontare una prova pratica alla guida di un motomezzo 125 cc carico di posta, e un colloquio per valutare ulteriormente le competenze. Le posizioni sono disponibili in numerose località italiane, tra cui Bologna, Milano, Torino, Roma, Genova, Firenze, Venezia, Napoli, e molte altre città. Hai tempo fino al 10 aprile 2025 per inviare la tua candidatura, ma il contratto inizialmente è a tempo determinato.

Puoi candidarti anche per questo

Se cerchi invece un contratto a tempo indeterminato Poste Italiane cerca anche operatori di sportello. I requisiti sono un po’ più specifici, ovvero Diploma di scuola media superiore quinquennale e patentino di bilinguismo (livello minimo richiesto B1). Per accedere alla selezione bisogna presentare domanda allegando copia del patentino di bilinguismo e copia dell’attestato di appartenenza linguistica.

Chi sarà assunto avrà l’opportunità di “intraprendere un percorso di formazione continua che comprenderà affiancamenti sul campo, corsi tecnici e specialistici, e sviluppo delle competenze legate ai nostri prodotti e servizi” avvisano. La sede di lavoro è la provincia di Bolzano, e il termine entro cui inviare la candidatura è il 31/12/2025.