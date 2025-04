Patate, mettile sempre accanto a questo frutto: ti durano un anno e non si rovinano mai | Rimarranno freschissime

Conserva le patate per mesi se utilizzi questo semplice trucchetto. Con un frutto accanto ti durano un’eternità.

Le patate sono uno degli alimenti più versatili e per questo amati in cucina, adatti a infinite preparazioni.

Possono essere bollite, fritte, arrostite, schiacciate o utilizzate come base per tantissimi piatti. Grazie al loro sapore neutro diventano l’ingrediente perfetto per qualsiasi piatto, dall’antipasto al dolce.

Ma non sono tutte uguali, ne esistono diversi tipi, ognuno dei quali adatto a determinate preparazioni. Le patate a pasta gialla, per esempio, sono perfette per la frittura, mentre quelle a pasta bianca sono ottime per gnocchi e purè. E che dire delle novelle, che con la loro buccia sottile sono ideali per essere cotte al forno.

Quello che le rende poi ancora più care è il fatto che si tratta di un ingrediente economico e facilmente reperibile in ogni periodo dell’anno. Purtroppo però, una volta portate a casa, sorge il problema della conservazione. Come mantenerle buone più a lungo possibile? Con un frutto e un trucco. E noi ti spieghiamo quale.

Patate: mantienile fresche con un frutto

Oltre a essere economiche e quindi ottima scelta per menù a basso costo, le patate sono anche ricche di proprietà. Fonte di carboidrati complessi e fibre, donano tanta energia. Ma come abbiamo accennato, purtroppo non sono sempre facili da mantenere fresche. Spesso, infatti, siamo costretti a gettarle via perché iniziano a germogliare o diventano verdi. Questi cambiamenti sono segno che la patata sta iniziando a deteriorarsi, ma con qualche accorgimento è possibile evitare sprechi. Come tutti sappiamo vanno conservate in un luogo fresco, asciutto e buio, lontano dalla luce diretta, che stimola la germogliazione.

Purtroppo, anche con la giusta conservazione, a volte le patate iniziano comunque a germogliare. Ma non sempre è necessario buttarle via. Se i germogli sono ancora piccoli infatti basta rimuoverli consumare subito il tubero. Ma puoi evitare che accada. Ti serve solo un frutto.

Il trucco che non conosci

Un trucco molto utile per prolungare la vita delle patate è conservarle insieme a una mela. Contrariamente a quanto accade con l’altra frutta, che se messa accanto alle mele matura velocemente, per le patate questo non accade. Anzi. Le mele emettono un gas chiamato etilene, che ne rallenta il processo di germogliazione.

Ti basta quindi semplicemente posizionare una mela o due tra le patate per mantenerle fresche per un periodo molto lungo, anche fino a due mesi, evitando così che vadano sprecate troppo rapidamente. E tu lo sapevi?