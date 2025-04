Posto di blocco, da maggio hai bisogno del documento del meccanico: se non hai il tagliando sul vetro 1682€ di multa

La mancata manutenzione dell’automobile comporta rischi notevoli per la sicurezza, ma anche multe molto salate nel momento in cui si viene fermati per un controllo: ecco cosa bisogna avere a posto.

A partire dal 14 maggio 2025 entra in vigore una delle norme più discusse del nuovo Codice della Strada, che ha visto un inasprimento delle regole di circolazione.

Ci sono delle imposizioni che riguardano gli automobilisti riguardo ad alcuni documenti che devono essere mostrati obbligatoriamente ad ogni eventuale controllo.

Bisogna poter testimoniare concretamente di aver effettuato il corretto cambio degli pneumatici, perché chi circola con gomme invernali oltre il termine consentito rischierà grosso.

Il documento da esibire deve attestare lo stato di usura degli pneumatici e il passaggio alle gomme estive, nel caso questo sia previsto.

Cambio stagionale degli pneumatici: le sanzioni previste per chi non lo fa

Il termine del 14 maggio non è scelto a caso. Questa data, infatti, coincide con la scadenza prevista dalla normativa per sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi. Sono previste eccezioni nel caso in cui si tratti di gomme quattro stagioni omologate. Sarà, quindi, obbligatorio conservare la ricevuta rilasciata dal meccanico o gommista, nella quale venga certificato l’avvenuto controllo del battistrada e la corretta sostituzione.

L’articolo 72 del Codice della Strada prevede sanzioni comprese tra 422 e 1682 euro per chi circola con pneumatici usurati o non presenta il tagliando. Si può arrivare anche alla sospensione della circolazione del mezzo fino alla regolarizzazione.

Sicurezza ed efficienza dell’auto: ecco perché le gomme vanno regolarmente cambiate

Bisogna ricordare che l’inasprimento delle regole e, di conseguenza, dei controlli per verificare che vengano correttamente applicate, è indispensabile per la sicurezza. In questo modo si punta a ridurre gli incidenti causati da pneumatici non conformi e ad aumentare la responsabilità dei conducenti verso tutti gli utenti della strada. Oltre il tema della sicurezza, poi, bisogna considerare anche quello dell’efficienza. Le gomme adatte alla stagione migliorano le prestazioni su strada, riducono il consumo di carburante e limitano i rischi in caso di pioggia o asfalto sdrucciolevole.

La revisione periodica dell’automobile, che è obbligatoria, resta distinta dal controllo pneumatici, ma un’annotazione del gommista può rivelarsi decisiva per evitare fraintendimenti. Il consiglio è quello di affidarsi sempre a officine autorizzate, che siano in grado di rilasciare certificazioni valide e che abbiano realmente effettuato l’operazione richiesta. In caso di gomme quattro stagioni, è comunque necessario far verificare e attestare l’idoneità all’uso estivo. In caso contrario si rischieranno le medesime sanzioni già elencate.