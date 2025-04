UFFICIALE, Salvini regala mezzo bollo auto a tutti gli over 60: sconto applicato direttamente sulla carta d’identità | Chiedi subito il rimborso

Se hai più di 60 anni potresti pagare mezzo bollo auto, il resto lo paga Salvini. Lo sconto è immediato, scopri come ottenerlo.

Il bollo auto, ovvero la tassa di possesso dei veicoli, amatissima – si fa per dire – dagli automobilisti, prevede diverse possibilità di riduzione o esenzione che variano generalmente in base alla regione di residenza.

È infatti una tassa a livello regionale, che può variare anche di parecchie decine di euro da una zona geografica all’altra. Tutto dipende da fattori come il tipo di veicolo, le sue emissioni – quelli più ecologici pagano molto meno – e la situazione del proprietario. Per esempio modelli di ultima generazione o comunque a basse emissioni come quelli ibridi, elettrici o a metano spesso hanno un’esenzione totale per i primi tre anni dall’ immatricolazione.

Ma ci sono anche delle esenzioni o agevolazioni per particolari categorie di cittadini, come le persone disabili (ai sensi della Legge 104) oppure le famiglie con redditi molto bassi, a condizione che venga presentata una domanda. Inoltre, cosa che non tutti sanno, alcune regioni offrono addirittura sconti per chi sceglie l’ addebito diretto sul proprio conto bancario.

Dato che, come abbiamo visto, ci sono tanti tipi di agevolazioni che variano da regione a regione, è necessario informarsi presso gli uffici competenti della propria. Anche per sapere come ottenere lo sconto del 50% per gli over 60. Scopriamo qualcosa di più.

Sconto bollo auto per chi supera questa età

Abbiamo visto quindi che il bollo auto non è uguale per tutti, e che varia molto anche in base alla zona geografica di appartenenza. Tutti i possessori di un veicolo devono pagarlo obbligatoriamente, anche se questo non viene utilizzato ma rimane parcheggiato in garage. Ecco perché si parla di tassa di possesso, e non di circolazione, come veniva chiamata un tempo.

Ne sono esenti quindi solo i veicoli a bassa emissione, almeno per un determinato periodo di tempo, e i disabili che usufruiscono della Legge 104. E anche chi supera i 60 anni.

Come pagare la metà

Alcuni veicoli sono totalmente esenti dal bollo auto, e si tratta di quelli ritenuti storici, ovvero che abbiano più di 30 anni. Presumibilmente chi ha questi veicoli ha almeno 60 anni, si tratta di auto che sono ancora in buono stato da cui è difficile separarsi.

Secondo Aci poi dal 2022 c’è una riduzione del 50% “per tutti gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS)” che sia rilasciato da uno dei Registri Storici e annotato sulla carta di circolazione.