ASCIUGAMANI, non li lavate mai più a 30 o 40 gradi: è un errore madornale | Devi metterli solo a QUESTA TEMPERATURA

Gli asciugamani non profumano e risultano poco morbidi? Il segreto sta nel lavaggio: ecco la temperatura migliore da impostare per ottenere biancheria morbida e profumatissima.

Il lavaggio degli asciugamani deve seguire una precisa procedura affinché risulti efficace e garantisca il mantenimento di una biancheria da bagno sempre perfetta.

Gli asciugamani sono considerati capi resistenti e spesso si pensa che basti lavarli con programmi veloci o a temperature basse, ma in realtà si sta commettendo un errore.

La spugna è, infatti, uno tra i tessuti maggiormente esposti a batteri e muffe, nel quale si annidano anche i residui di prodotti per il corpo.

Il lavaggio degli asciugamani a temperature troppo basse, con carichi misti, ne compromette la pulizia, la durata nel tempo e le condizioni igieniche.

Lavaggio degli asciugamani in lavatrice: quali sono gli errori più frequenti

Uno degli errori più comuni consiste nel lavare gli asciugamani a 30 o 40 gradi, ma a questa temperatura non si elimina la maggior parte dei microrganismi. Secondo quanto indicato anche da esperti del settore e centri di igiene, infatti, i batteri resistono facilmente al di sotto dei 60 gradi. Dal momento che gli asciugamani assorbono sudore, cellule morte e umidità, è evidente che servano temperature differenti.

L’aggiunta di detersivo igienizzante non basta, poi, a rimuovere del tutto i residui oleosi di creme o detergenti, che col tempo possono dare origine a cattivi odori o addirittura a irritazioni cutanee. Lavaggio dopo lavaggio, gli asciugamani possono sembrare puliti, ma si rischia invece di continuare a usare un tessuto contaminato ogni giorno, che entra direttamente a contatto con la pelle.

Come lavare gli asciugamani: temperatura e ciclo consigliati per risultati ottimali

Il ciclo di lavaggio raccomandato per gli asciugamani è quello a 60°C, preferibilmente lungo e con centrifuga moderata. Questa temperatura è, infatti, considerata la soglia minima per garantire la rimozione efficace di germi, muffe, acari e batteri. Gli asciugamani bianchi in cotone possono essere lavati senza problemi anche in questo modo, mentre per quelli colorati si consiglia di effettuare un primo lavaggio separato per valutare la resistenza del colore.

L’uso di bicarbonato o di un cucchiaio di aceto all’interno della vaschetta dell’ammorbidente è il segreto per ottenere asciugamani morbidi e prevenire la formazione di odori sgradevoli. Bisogna ricordarsi, poi, di non mischiare mai gli asciugamani con altri capi, soprattutto se delicati o sintetici, nel carico della lavatrice. In questo modo si evitano attriti e lavaggi inefficaci. In fase di asciugatura, se si utilizza l’asciugatrice, è preferibile scegliere un programma adatto ai tessuti spessi, così da evitare ristagni di umidità e mantenere intatta la consistenza delle fibre.