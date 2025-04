BONUS SPESA a tutti i pensionati: dura tutto l’anno ed è senza limiti: trovi lo sconto direttamente sullo scontrino del supermercato

Il bonus spesa si profila all’orizzonte, una misura concreta pensata per alleggerire il peso del carovita dei pensionati.

Lo sconto lo vedi direttamente sullo scontrino

Una ventata di aria fresca per i pensionati di Roma e del Lazio: il Gruppo Gros, leader nella distribuzione alimentare locale. Grazie a una politica di prezzi competitivi e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, fare la spesa diventa un’esperienza vantaggiosa e conveniente. Dimenticatevi tessere, coupon o limiti di spesa: con il Gruppo Gros, lo sconto è immediato e visibile direttamente sullo scontrino. Ogni prodotto acquistato nei 185 punti vendita della catena, distribuiti capillarmente in tutta l’area metropolitana di Roma e nelle province laziali, beneficia di prezzi ribassati pensati appositamente per le esigenze dei pensionati.

La filosofia del Gruppo Gros, infatti, si basa sulla valorizzazione dei prodotti del territorio romano-laziale. Questo significa che i pensionati possono trovare sugli scaffali dei supermercati una vasta gamma di alimenti freschi e genuini, provenienti da produttori locali, a prezzi imbattibili. Dalle specialità tipiche della cucina romana ai prodotti a chilometro zero, la spesa diventa un’occasione per riscoprire i sapori autentici della tradizione, senza rinunciare al risparmio.

Un sostegno concreto per tutto l’anno

A differenza di altre iniziative temporanee, il “Bonus Spesa” del Gruppo Gros è attivo tutto l’anno. Questo significa che i pensionati possono beneficiare degli sconti in qualsiasi momento, senza doversi preoccupare di scadenze o limitazioni. Un sostegno concreto e duraturo per affrontare le spese quotidiane con maggiore serenità. Il Gruppo Gros non si limita a offrire sconti e prodotti di qualità, i suoi punti vendita sono pensati come luoghi di incontro e aggregazione per la comunità, dove i pensionati possono socializzare, scambiare consigli e sentirsi parte di un gruppo. Un modo per contrastare l’isolamento e promuovere il benessere degli anziani.

Per usufruirne non è necessario presentare alcuna documentazione o richiedere tessere speciali. Basta recarsi in uno dei 185 punti vendita del Gruppo Gros e fare la spesa come di consueto. Gli sconti saranno applicati automaticamente alla cassa e visibili sullo scontrino. Un modo per dimostrare vicinanza e attenzione alle esigenze degli anziani, ma non solo, offrendo loro la possibilità di fare la spesa in modo conveniente e senza rinunciare alla qualità dei prodotti.