“Lo dovete installare a spese vostre”: il nuovo device obbligatorio lo devi avere sulla tua auto | La Meloni ha già firmato

Non tutti lo sanno ma adesso dobbiamo installare un nuovo device su tutte le auto, se non vogliamo prendere una multa. È già obbligatorio.

Da mesi ormai non si fa altro che discutere di una riforma importante: quella del Codice della Strada, che è stato appena aggiornato.

Nuove regole, disposizioni più rigide e misure di sicurezza avanzate sono tra le modifiche previste. Il Governo ha messo in atto una serie di provvedimenti per rendere più moderne le normative che disciplinano la sicurezza stradale, adeguandole alle esigenze contemporanee.

Quindi, come abbiamo ormai imparato tutti, il 14 dicembre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale è stato ufficializzato il nuovo Codice della Strada.

Ma quali sono questi cambiamenti apportati? Tra i più rilevanti ce n’é uno in particolare che ha sorpreso tutti: l’installazione obbligatoria di un nuovo device su tutte le auto. Vediamo di cosa si tratta.

Codice della Strada: ora devi installare questo device

Tra le modifiche più rilevanti apportate nel Codice della Strada sicuramente c’è l’introduzione di pene più severe per le violazioni commesse alla guida. L’obiettivo chiaramente è rendere le strade più sicure, andando a colpire quei comportamenti che mettono a repentaglio la vita degli utenti della strada, sia a piedi che alla guida. Le nuove norme per esempio prevedono sanzioni pesanti per chi viene sorpreso a usare il cellulare mentre guida o per chi viene sorpreso a guidare con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Senza contare l’introduzione di nuovi limiti per i neopatentati, la cui inesperienza è spesso causa di sinistri.

Già nelle prime settimane dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, si sono registrate numerose multe per le infrazioni, segno che le nuove misure sono entrate rapidamente nel vivo. Ma la novità che sta facendo maggiormente discutere è l’obbligo di installare un device su tutte le auto.

L’obbligo del dispositivo

Uno degli obblighi che riguarda direttamente i conducenti di auto è l’installazione di un dispositivo di sicurezza nel proprio veicolo: l’alcolock. Questo sistema è progettato per prevenire la guida sotto l’effetto dell’alcol. Installato a lato del volante, l’alcolock richiede al conducente di effettuare un’ analisi del respiro prima di poter avviare il motore, cosa che non avverrà se viene trovato un tasso alcolemico che superi i limiti consentiti.

A partire dal 1° luglio 2024, tutte le auto di nuova immatricolazione dovrebbero prevedere l’installazione del dispositivo. Che comunque diventerà obbligatorio per chi è stato già sorpreso e condannato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In tal caso, una volta scontata la pena, il conducente dovrà sostenere a proprie spese il costo dell’installazione del dispositivo e mantenerlo per due anni se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, almeno tre anni se supera 1,5 g/l.