Obiettivo Risparmio: 4 App per tenere sotto controllo le spese e mettere da parte denaro

Il mercato delle app è in continua crescita e alcune sono state studiate per risolvere un problema comune: gestire le spese e risparmiare.

Lo smartphone è lo strumento più utilizzato degli ultimi decenni poiché consente di comunicare facilmente, ma anche di gestire diverse situazioni personali e lavorative.

La maggiore funzionalità dei dispositivi mobili è garantita dalle applicazioni, ovvero programmi progettati per svolgere determinati compiti in modo veloce e intuitivo.

In un’epoca storica in cui la parola d’ordine è “risparmio”, il mercato ha rintracciato questa esigenza e sono nate tantissime applicazioni utili per aiutare a gestire al meglio il denaro.

Ne elenchiamo alcune compatibili con i sistemi operativi Android e iOs, considerate dai più esperti le più valide e le più apprezzate da coloro che le hanno già scaricate.

Le migliori app per gestire i risparmi su Android e iOS

Considerata una delle app più intuitive e pratiche, Expense Manager consente di gestire al meglio le proprie finanze con un’interfaccia in stile tabella ricca di dettagli. Permette di acquisire con facilità le foto degli scontrini e delle fatture, inoltre consente di impostare un limite di budget o una spesa ricorrente usando semplicemente le voci indicate. Tra le funzionalità che la rendono una delle preferite sia per gli utenti Android che iOS, ci sono la calcolatrice, il convertitore di valuta o il calcolatore di imposte.

GoodBudget si aggiunge alla lista delle migliori app per la gestione dei risparmi, anch’essa disponibile sia per Android che iOS. Scaricandola, si ha la possibilità di disegnare rapporti dettagliati su entrate e uscite e di impostare un limite massimo per le spese mensili. Il plus è rappresentato dalla possibilità di sincronizzare l’account anche con altri utenti e dispositivi. In questo modo si potrebbe creare una sorta di agenda per la gestione delle spese familiari.

Gestire i risparmi su iPhone: le app per iOS

Chi ha un iPhone, invece, ha la possibilità di gestire i propri risparmi usufruendo di alcune app studiate appositamente per questo sistema operativo. Una è BudJet, che permette di tenere sotto controllo le proprie spese, impostare obiettivi e salvare le transazioni effettuate su iCloud.

Monefy, invece, è un’applicazione che si avvale di un semplicissimo grafico a torta che permette di visualizzare in pochi secondi le spese. L’utente deve semplicemente registrare le uscite e l’app genera in automatico un report intuitivo e semplice.