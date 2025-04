“Alt, mi dia subito quel bicchiere”: al POSTO DI BLOCCO ormai controllano anche cosa bevi | Anche se non è alcool ti multano

Ti becchi una multa al posto di blocco anche se non bevi alcool. Ti basta avere un qualunque bicchiere in mano, anche di caffè.

Quando siamo alla guida, la concentrazione è fondamentale per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Dobbiamo essere sempre pronti a reagire rapidamente a qualsiasi situazione imprevista che può essere legata al traffico, alle condizioni atmosferiche o spesso anche a comportamenti inconsulti degli altri utenti della strada.

La guida insomma richiede costante attenzione e vigilanza. Tanto che secondo alcuni dati riportati dalle forze dell’ordine, ben il 90% degli incidenti stradali è causato da distrazioni.

Le sanzioni per chi guida in modo imprudente sono sempre più severe, e quelle per la guida sotto l’effetto di alcol sono tra le più gravi. L’alcol compromette le capacità psicofisiche, anche se non ce ne accorgiamo. E questo crea un pericolo sia per il conducente che per gli altri utenti della strada. La legge è chiara e severa su questo punto: chi guida in stato di ebbrezza viene punito severamente. E se ti fermano con un bicchiere di caffè in mano? È lo stesso.

Multa anche se hai un bicchiere di caffè in mano

Come è possibile che ti multino anche per un semplice bicchiere di caffè? Semplice: un gesto apparentemente innocuo come bere caffè da un bicchiere mentre si guida può risultare altrettanto pericoloso. Non importa infatti se il contenuto del bicchiere è acqua, birra o caffè: il semplice fatto che il conducente abbia le mani occupate può compromettere la sua capacità di reagire tempestivamente in caso di emergenza.

La legge fa riferimento a due articoli del Codice della Strada per giustificare tali sanzioni. L’articolo 141, al secondo comma, stabilisce che il conducente deve essere in grado di eseguire tutte le manovre necessarie in sicurezza, comprese quelle per fermare il veicolo prontamente in presenza di ostacoli prevedibili. Questo significa che se il conducente non è in grado di fermarsi tempestivamente perché le mani sono occupate, la situazione diventa rischiosa. Mentre l’articolo 169, primo comma, stabilisce che chi guida deve avere la massima libertà di movimento per eseguire le manovre richieste.

Meglio fare attenzione

Tenere un bicchiere in mano quindi anche se non si tratta di alcol, limita la libertà di movimento e aumenta il rischio di incidenti. Di conseguenza, chi viene sorpreso in questo modo rischia una multa, in quanto non rispetta le condizioni di sicurezza previste dalla legge.

Ogni piccola distrazione può avere effetti devastanti, e prima verrà compreso questo concetto, prima potremo sperare di evitare quantomeno incidenti per tali motivi. Bere, mangiare o svolgere qualsiasi altra attività che riduca la concentrazione è un comportamento che deve essere evitato.