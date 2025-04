Ecco la MONETA DA 7€, da quest’anno riempirà le tasche di tutti gli Italiani: “è stata fatta per far usare solo il bancomat”

Arriva davvero la moneta da 7 euro? Una novità che sta sconvolgendo tutti, a cosa servirà il nuovo taglio? Scopri tutti i dettagli.

Dall’arrivo dell’euro come moneta unica nel 2002 abbiamo assistito ad un cambiamenti epocale nella storia dell’economia europea.

Per la prima volta molti Paesi hanno adottato un’ unica valuta, facendo nascere quindi un sistema monetario condiviso che oggi fa parte della nostra quotidianità, nonostante le numerose critiche che da sempre lo hanno accompagnato.

Chi ha vissuto l’epoca in cui circolava la cara vecchia lira ricorderà sicuramente con un pizzico di nostalgia quella che rimane nella memoria la moneta simbolo di un periodo di maggiore benessere economico. Il boom economico degli anni 80 ha fatto sentire tutti più ricchi e felici, anche se la felicità non va certo di pari passo con la ricchezza.

Purtroppo l’arrivo dell’euro ha cambiato tutto. E nonostante le promesse dei Governi di contenere l’inflazione, questa continua ad avanzare senza lasciare scampo. C’è un modo per fermarla? Sembra che ora si voglia introdurre una nuova moneta da 7 euro, che andrebbe a scombinare le carte. Di cosa si tratta?

La nuova moneta da 7 euro

La novità di cui si parla è una moneta da 7 euro. Anzi, per l’esattezza da 7,50 euro. Ma di cosa si tratta realmente? Quali saranno le sue caratteristiche e il suo impatto sulla nostra economia? E quale sarebbe il suo ruolo nel panorama monetario europeo?

Certo l’arrivo di un taglio da 7,50€ rompe gli schemi che conosciamo e attira l’attenzione. Insolita, sì, ma tutt’altro che priva di significato: questa moneta, più che un semplice mezzo di scambio, rappresenta un’idea, un messaggio. E ha una particolarità che la rende speciale: sarà prodotta in quantità limitate. Ma a cosa servirà? E quando sarà prodotta?

Quando sarà messa in circolazione

Stiamo parlando della moneta da 7,50 euro che si dice sarà disponibile solo in Portogallo, tramite il Banco de Portugal, che ne gestisce la distribuzione. E soprattutto verrà emessa in un’edizione limitata di soli 25.000 esemplari, il che la rende molto rara. Sarà quindi difficile trovarla in circolazione, e la maggior parte delle persone potrebbe non vederla mai.

Si tratta comunque di una moneta commemorativa, che per la sua particolarità potrebbe acquistare valore nel tempo nel mercato del collezionismo. Già oggi è possibile trovare qualche esemplare in vendita a circa 30 euro quindi potrebbe essere solo questione di tempo, e il suo valore potrebbe salire di molto. Potresti quindi tentare un piccolo investimento.