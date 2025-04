Gianni Morandi, il grave malore nel bel mezzo dell’evento: “Chiamo l’ambulanza” | Finito a terra in mezzo al palco

Il malore di Gianni Morandi nel bel mezzo di un evento ha spaventato tutti i presenti. Sul palco lo staff per chiamare l’ambulanza.

Gianni Morandi è senza dubbio una delle figure più amate e iconiche della musica italiana. Nonostante non sia più giovanissimo, continua a essere apprezzato da milioni di fan di tutte le età.

Un eterno ragazzone che sembra non accusare il tempo che passa, nonostante gli anni ci siano. Ma 80 anni non sembrano scalfire la sua energia e passione per la musica.

Una voce inconfondibile, una lunghissima carriera costellata di successi che unite al suo carattere genuino e sorridente, gli hanno permesso di conquistare intere generazioni, che ancora oggi lo adorano e lo seguono nei concerti.

Proprio durante un evento il cantante si è accasciato sul palco, spaventando i presenti. Tanto da spingerli a chiamare un’ambulanza. Cosa è successo? E come sta adesso Gianni Morandi?

Gianni Morandi: malore durante l’evento

Gianni Morandi ha attraversato decenni di storia musicale, durante i quali ha collaborato con altri grandi nomi contribuendo a scrivere pagine fondamentali della musica pop italiana. Le sue canzoni come Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte o C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones sono diventate veri e propri inni generazionali. E ancora oggi vengono cantate a squarciagola durante i suoi concerti.

Nonostante la fama e l’età il cantante è rimasto una persona semplice, legata alla terra e alla vita quotidiana. Un esempio di questo legame è l’incidente domestico che lo ha visto protagonista qualche anno fa. Mentre bruciava delle sterpaglie nel giardino della sua villa in campagna, è accidentalmente caduto nel fuoco, riportando gravi ustioni alle mani. È stato un momento difficile, che ha richiesto tempo e forza per essere superato, ma anche in quell’occasione Morandi ha dimostrato una straordinaria positività e voglia di tornare a cantare.

Si è accasciato sul palco

E la sua voglia di tornare a cantare lo ha portato a vivere un altro episodio drammatico. Qualcosa che ha fatto molto parlare e che è accaduto durante un suo concerto. Il cantante si è improvvisamente accasciato a terra, dando l’impressione di avere un malore. Il pubblico, comprensibilmente scosso, ha vissuto attimi di puro terrore. Alcuni spettatori hanno chiesto di chiamare i soccorsi, temendo il peggio, e un membro dello staff ha esclamato “chiamo un’ambulanza”.

Il video ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando preoccupazione anche tra chi non segue abitualmente l’artista. Tuttavia, poco dopo, Morandi si è rialzato con un sorriso: era tutto uno scherzo orchestrato per coinvolgere il pubblico.