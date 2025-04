L’Europa forma una nuova figura professionale nell’ambito sostenibilità: il corso è aperto e gratuito | La scadenza è il 31 maggio

Corso online e gratuito per una nuova figura professionale - pianoinclinato.it (Foto Pixabay)

È tempo di formare nuove figure per un mercato in continua evoluzione: il corso è gratuito e finanziato dal programma Ue Erasmus+.

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e, rintracciando le nuove tendenze, si va alla ricerca di figure che siano in grado di coniugare professionalità e recenti necessità.

Al giorno d’oggi uno dei temi maggiormente affrontati e che stanno più a cuore alle nuove – ma anche alle vecchie – generazioni, è la sostenibilità.

Il rispetto della natura, delle culture locali, dei territori, hanno spinto molti cittadini a scegliere forme di turismo che abbiano cura di questi aspetti.

È nata quindi la necessità di formare delle nuove figure professionali in grado di operare nell’ambito del turismo sostenibile: per gli studenti e per i professionisti è stato finanziato un corso ad hoc dall’Unione Europea.

La nuova figura che si cerca in ambito turistico

La figura che l’Europa intende inserire nel mercato del lavoro è quella del Sustainability Manager for Tourism Destinations, un professionista attento alle necessità dell’ambiente e in grado di soddisfare le richieste dei turisti che intendono viaggiare in modo sostenibile. Questo nuovo professionista nasce proprio dall’esigenza di mettere al centro di tutto il “benessere dei territori, la partecipazione delle comunità locali e una gestione integrata delle destinazioni”.

I primi Sustainability Manager for Tourism Destinations verranno formati da WeNaTour, progetto finanziato dal programma Ue Erasmus+ a cui ha preso parte un consorzio di 12 partner in 5 Paesi con il coordinamento di Etifor, spin-off dell’Università di Padova e BCorp attiva nel campo della sostenibilità. Al corso, gratuito e completamente in lingua inglese, possono partecipare sia studenti che professionisti.

Come partecipare al corso gratuito

Per diventare Sustainability Manager for Tourism Destinations basta iscriversi sul sito wenatour.eu. Il corso online è disponibile fino al 31 maggio 2025 e prevede videolezioni, quiz e attività interattive, vari webinar tematici di approfondimento e corsi professionalizzanti previsti entro fine anno in Irlanda e Austria.

Per i venti studenti più meritevoli è, inoltre, prevista una specializzazione sul campo. Il prossimo settembre verranno avviate delle esperienze pratiche in due destinazioni certificate: l’italiana Valsugana Lagorai e l’austriaca Nassfeld Lesachtal Weissensee.