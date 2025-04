MEDICO DI BASE, il suo stipendio è fuori dal mondo: per ogni paziente non sai quanto guadagna | Cifre scandalose

Ci accompagna spesso per tantissimi anni, ma ti sei mai chiesto quanto guadagna il tuo medico di base? Non immagineresti mai la cifra.

Il medico di base è una figura di riferimento fondamentale per la nostra salute. Ci accompagna praticamente fin dalla più tenera età, o meglio, da quando lasciamo il pediatra. E rappresenta una presenza costante durante un lungo periodo della nostra vita.

A differenza degli specialisti, che si concentrano su singole patologie, il medico di famiglia è una risorsa completa, in grado di monitorare la salute globale del paziente, adattandosi ai cambiamenti che avvengono nel corso degli anni.

Anche se spesso viene sottovalutato, di fatto svolge un ruolo cruciale, poiché diventa il primo punto di accesso al sistema sanitario. Spesso è colui che, conoscendo il paziente e la sua storia clinica, riesce a fornire le indicazioni più adeguate per trattare malattie acute o croniche. Per le famiglie, il medico di base non è solo un professionista: è quasi un amico, una persona di fiducia alla quale ci si affida non solo per se stessi ma anche per i propri cari.

Ma ti sei mai chiesto quanto guadagna? Scopri le cifre incredibili, non lo avresti mai immaginato.

Medico di base: lo stipendio che non immagini

Il rapporto che si instaura con il proprio medico di base è speciale, proprio perché si tratta di una relazione che dura nel tempo. Conoscendo da vicino la storia sanitaria di ciascun membro della famiglia, riesce a personalizzare le cure e a monitorare l’eventuale progressione delle malattie croniche. Una volta effettuata la prima visita, riesce a intuire di cosa soffriamo e a indirizzarci verso lo specialista più appropriato.

Inoltre offre anche visite a domicilio, a seconda della sua disponibilità. E se ti sei sempre chiesto quanto guadagna, ti sveliamo le cifre incredibili.

Le cifre che non ti aspetti

Il guadagno di un medico di base in realtà dipende da diversi fattori. Tra questi come leggiamo su pro.miodottore.it, il numero di pazienti assegnati, la sua esperienza e la quota capitaria che riceve per ogni paziente. Per fare un esempio, un medico con il numero massimo di pazienti, che sono 1500, può guadagnare circa 52.500 euro lordi all’anno. Il calcolo dello stipendio si basa su una quota per paziente, che varia in base al numero complessivo di assistiti, come detto. Ogni medico, a seconda della sua esperienza, guadagna una cifra che può arrivare anche oltre 160.000 euro all’anno per coloro che operano da più di 20 anni.

Invece per chi ha meno di 3 anni di esperienza, la cifra è di circa 71.500 euro lordi all’anno, che sale a circa 123.000 euro lordi all’anno se ha tra 10 e 20 anni di esperienza.