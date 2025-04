Addio TICKET SANITARIO, da quest’età in giù non paghi nulla | Anche se hai solo la tosse, è tutto gratis

Nel 2025 cambiano i parametri per l’assistenza sanitaria: ecco quali sono le visite, gli esami e le cure a cui è possibile accedere in modo gratuito.

Quest’anno si prospetta molto importante per il welfare sanitario italiano, grazie ad una serie di novità pensate per rendere meno costosa la tutela della salute.

Bonus, detrazioni, esenzioni e contributi economici sono pensati per supportare le famiglie e i cittadini, con particolare attenzione a bambini, persone con disabilità, soggetti fragili e nuclei a basso reddito.

Il sistema punta a garantire l’accesso gratuito o agevolato a visite, cure, dispositivi medici e sostegno psicologico in modo da ampliare le tutele previste.

Accanto alle classiche detrazioni fiscali per spese mediche, è previsto un rafforzamento delle esenzioni dal ticket sanitario per alcune categorie di italiani.

Esenzione dal ticket per i bambini e i ragazzi: quali prestazioni saranno gratuite

Una delle novità più importanti è quella dell’esenzione dal pagamento per i bambini e i ragazzi fino a 14 anni. Chi rientra in questa fascia d’età non dovrà pagare più nulla per le prestazioni sanitarie fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. L’esenzione dal ticket si applica a visite specialistiche, esami diagnostici, accertamenti clinici e persino in caso di accesso al Pronto Soccorso con codice bianco. Non serviranno particolari condizioni di reddito: l’età anagrafica sarà l’unico requisito richiesto.

I minori di 14 sono esentati anche dal pagamento degli esami prescritti dal pediatra o dal medico di famiglia, oltre che agli screening oncologici previsti per la popolazione infantile. Oltre alle esenzioni per motivi di età restano in vigore quelle per reddito, invalidità, patologie croniche o rare, che permettono l’accesso gratuito alle cure anche per altre categorie di cittadini adulti.

Agevolazioni sanitarie previste per il 2025: dal bonus psicologo alle spese mediche detraibili

Per il 2025 è previsto anche un pacchetto di agevolazioni che si applica a diverse esigenze sanitarie. Viene confermato, ad esempio, il Bonus Psicologo: sono previsti contributi fino a 1.500 euro per chi ha un Isee basso. Diversi gli interventi a favore della maternità, come il bonus latte artificiale per le madri impossibilitate ad allattare, pari a 400 euro annui.

Ai celiaci, invece, continua ad essere garantito il contributo mensile per l’acquisto di alimenti senza glutine. Per i disabili, invece, le agevolazioni includono non solo spese mediche detraibili, ma anche sconti su ausili, carburanti e veicoli. Si può usufruire, poi, degli screening oncologici gratuiti e la possibilità di ricevere visite specialistiche in regime intramoenia senza costi aggiuntivi, nel caso in cui i tempi del servizio pubblico risultino troppo lunghi.