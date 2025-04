“Io ci vedo benissimo”: rinnovo negato a 73 anni: nuova legge già diventata attiva | Patenti stracciate a pacchi

La legge è legge, e da oggi scatta il limite di rinnovo a 73 anni. Anche se ci vedi benissimo e sei in forma, la patente è ritirata.

La patente di guida è un traguardo che tutti aspettano con ansia una volta raggiunti i 18 anni. È vista come il simbolo della libertà e dell’indipendenza.

Finalmente si può salire in macchina – la nostra macchina – mettere le mani sul volante e sentirsi grandi, autonomi, in grado di decidere il proprio destino.

Non si tratta solo di un documento, ma di uno status che rappresenta il passaggio verso la maturità. La sensazione di poter andare a scuola da soli, magari recarsi al primo lavoro e, perché no, accompagnare i propri amici, è impagabile. Non c’è gioia più grande che essere uno dei primi a essere patentato tra il gruppo di amici e poterli “scarrozzare” in giro, come se fossimo noi a essere gli adulti, gli esperti, quelli che finalmente hanno il controllo.

Tuttavia, con il passare degli anni, la realtà cambia. Cresciamo, invecchiamo e ci rendiamo conto che la patente non è un bene eterno, ma un privilegio che va rinnovato a scadenze ben definite. E adesso il limite è a 73 anni, anche se ci vedi benissimo, anche se sei in perfetta forma.

Patente: rinnovo negato a 73 anni

La legge prevede che la patente debba essere rinnovata periodicamente, non si scappa. E tutte le scadenze variano a seconda dell’età, come impariamo sin dalla Scuola Guida.

Fino ai 50 anni, il rinnovo avviene ogni 10 anni. Dai 50 ai 70 anni, la cadenza si riduce a 5 anni. E quando si raggiungono i 70 anni, il rinnovo diventa obbligatorio ogni 3 anni, che si riducono ulteriormente a 2 dopo gli 80. Almeno così era fino ad oggi. Ora già dopo i 73 anni puoi dire addio alla patente.

La legge cambia

Perché si riduce sempre il tempo tra un rinnovo e l’altro è ovvio: tutto è legato alla salute e alla capacità di guidare, per garantire che ogni automobilista sia in grado di affrontare la strada in sicurezza, anche in età avanzata. Insomma bisogna anche fare i conti con la realtà; il nostro corpo e la nostra mente con il tempo possono cambiare. Ed ecco la vera sorpresa: dopo i 73 anni, la legge stabilisce che la patente non verrà più rinnovata.

Ma niente paura, facciamo riferimento non all’età del patentato, bensì alla stessa patente. Ovvero, se ce l’hai da 73 anni, è chiaro che tu abbia ormai un’ età piuttosto avanzata. Quindi con 73 anni di patente, se anche l’hai presa a 18, significa che ne hai almeno 91. Ed è molto probabile che anche se ci vedi benissimo, i riflessi non siano più quelli di una volta.