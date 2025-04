UFFICIALE SALVINI, arriva l’ACCISA sul libretto di circolazione: devi pagare 70€ per circolare | Il bollo auto non bastava

Una nuova tassa si profila all’orizzonte per gli automobilisti italiani, aggiungendosi al già pesante fardello del bollo auto.

Il governo ha introdotto di un’accisa sul libretto di circolazione, un balzello da 70 euro che graverà su ogni veicolo circolante.

La misura arriva come un ulteriore colpo per le tasche dei cittadini, già provate dalla crisi economica e dall’aumento dei costi dei carburanti.

Questa accisa sul libretto di circolazione ha scatenato un’ondata di proteste da parte delle associazioni di consumatori e degli automobilisti, che la considerano un’ingiustizia e un’ulteriore vessazione.

La notizia ha già acceso il dibattito politico e mediatico, continua a leggere se vuoi saperne di più.

Preparati a pagare

Una nuova tassa si abbatte sugli automobilisti italiani, già provati dal peso del bollo auto e da altre imposte legate al possesso di un veicolo. Secondo quanto riportato da fonti vicine al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarebbe in arrivo un’accisa sul libretto di circolazione, con un costo di 70€ per poter circolare. La normativa prevede che, in caso di smarrimento, furto o deterioramento del libretto di circolazione (o del Documento Unico di circolazione e proprietà, che dal 1° gennaio 2020 ha sostituito i due documenti), sia necessario richiederne un duplicato. I documenti necessari per la richiesta sono: un’autocertificazione di resa denuncia o la denuncia in originale, la fotocopia di un documento d’identità valido e, per i cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità.

Il costo del duplicato varia a seconda della motivazione della richiesta: in caso di furto o smarrimento, il costo è di 40 euro, mentre in caso di deterioramento sale a 70 euro. La consegna del duplicato è immediata, alleviando in parte il disagio dell’automobilista. È importante ricordare che dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto il Documento Unico di circolazione e proprietà, un passo verso la semplificazione burocratica, che ha unificato la Carta di Circolazione e il Certificato di Proprietà del veicolo in un unico documento.

Un peso in più

L’introduzione di questa nuova “accisa” sul libretto di circolazione, in particolare per il caso di deterioramento, ha suscitato un acceso dibattito. Molti automobilisti si sentono ulteriormente gravati da spese che considerano eccessive, soprattutto in un periodo di difficoltà economica. La questione solleva dubbi sulla trasparenza e sull’equità delle tariffe applicate, alimentando un senso di frustrazione tra i contribuenti.

È fondamentale rimanere aggiornati su eventuali sviluppi e chiarimenti ufficiali riguardo a questa nuova normativa, poiché le informazioni potrebbero subire variazioni o integrazioni. Si consiglia di consultare siti ufficiali come il Portale dell’Automobilista o le sedi ACI per ottenere informazioni precise e aggiornate.