ADDIO CAMBIO GOMME, da ora non devi più montare estive e invernali: giri sempre con le stesse | NUOVA LEGGE approvata

Puoi dire basta all’obbligo del cambio gomme, da adesso puoi montare sempre le stesse in ogni periodo dell’anno.

Ogni automobilista durante l’anno deve fare i conti con un obbligo ormai diventato routine: sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali all’arrivo della stagione fredda. E viceversa.

Una scadenza che torna puntuale ogni anno. Il 15 novembre segna l’inizio di un periodo ben preciso, in cui le officine si riempiono di auto in attesa del cambio gomme, e poi di nuovo il 15 aprile, con un mese di margine sia all’inizio che alla fine.

In pratica, due volte l’anno è necessario adattare le gomme al clima: quelle estive per i mesi più caldi, quelle invernali per affrontare le basse temperature e le strade insidiose.

Ma oggi non è più necessario, puoi evitare le lunghe file. La legge è cambiata, vediamo come.

Addio cambio gomme: non c’è più l’obbligo

Cambiare le gomme dell’auto per adattarle alle stagioni oltre a rappresentare un’uscita economica non di poco conto, ha anche una grande importanza. Questo obbligo si fonda su esigenze di sicurezza: le gomme invernali, infatti, sono progettate per offrire maggiore aderenza su neve e ghiaccio. Realizzate con mescole più morbide e tagli diversi, in grado di proteggere dallo slittamento in condizioni critiche. In alternativa però si può sempre optare per le cosiddette “quattro stagioni”, gomme ibride adatte a ogni condizione climatica, sebbene non sempre ideali nelle situazioni più estreme.

Ora non è più necessario preoccuparsi di fare il cambio stagione come con gli armadi. La legge ha parlato e stabilito che non c’è più obbligo.

La normativa cambia

La svolta in verità è arrivata nel 2023, grazie a un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha modificato le regole sulla circolazione in presenza di neve. Secondo la nuova norma, è sufficiente essere dotati di dispositivi omologati per la marcia su fondo innevato, non necessariamente pneumatici invernali. Le classiche catene da neve? Non solo.

Tra le soluzioni alternative alle classiche catene da neve, oggi è possibile utilizzare anche le calze da neve, a patto che siano certificate secondo la normativa UNI EN 16662-1:2020. Si tratta di coperture in tessuto tecnico che migliorano l’aderenza e sono più facili da montare. Tuttavia è bene ricordare che le calze da neve non sono una sostituzione definitiva degli pneumatici invernali. Sono pensate per un uso occasionale e limitato nel tempo, soprattutto perché non garantiscono lo stesso livello di sicurezza su strada ghiacciata. Rimangono comunque un’ottima soluzione pratica per chi cerca un’alternativa più comoda e meno ingombrante delle catene.