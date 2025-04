Detrazioni in Dichiarazione Redditi 2025: quali sono le spese mediche che potrai scaricare e quali restano fuori

Come beneficiare del rimborso del 19% sulle spese sanitarie sostenute: tutti i casi previsti dalla legge e quelli che non rientrano nel 730.

Il Modello 730/2025 permette ai contribuenti di ricevere un rimborso del 19% sul totale delle spese sanitarie sostenute a patto che queste ultime superino la franchigia di 129,11 euro.

Non tutte le spese mediche sono detraibili. In generale rientrano in quelle che prevedono un rimborso tutte quelle destinate alla salute, ma vi sono una serie di eccezioni.

Ad esempio, integratori alimentari, colliri o pomate rientrano tra quelle che non prevedono lo sconto di imposta, così come le spese destinate allo sport mirato.

Vi sono, tuttavia, una serie di eccezioni da conoscere nel dettaglio per sapere quali sono le spese mediche da inserire nel Modello 730/2025 per ricevere un rimborso.

Spese mediche detraibili: quali sono

Le spese mediche detraibili sono le prestazioni rese da un medico generico o quelle specialistiche, quelle sostenute per l’acquisto di medicinali da banco o con ricetta medica e, ancora, quelle sostenute per analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie, prestazioni chirurgiche, ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici, acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie, o cura termali. Tutte devono essere tracciabili e documentate dalla ricevuta del pagamento o dal ticket sanitario.

Tra le spese che possono essere inserite nel Modello 730/2025 rientrano anche quelle sostenute per le prestazioni rese da personale qualificato. Ma chi sostiene dei costi per fisioterapia, massoterapia o osteopatia, può detrarre le spese? In questo caso è necessario fare delle distinzioni poiché vi sono alcune figure professionali che, non essendo riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale, non permettono ai contribuenti di ricevere il rimborso sulle spese sostenute.

Modello 730: quali spese mediche non rientrano

Chi è stato seguito da un fisioterapista può essere rimborsato per le spese sostenute poiché questa figura rientra nell’elenco delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute. Per usufruire dello sconto di imposta è necessario presentare fattura o ricevuta di pagamento o ticket sanitario.

Discorso a parte meritano l’osteopatia e la massoterapia. La prima viene solitamente praticata da una figura che non rientra in quelle riconosciute dal Ministero della Salute, mentre la seconda prevede un rimborso delle spese mediche solo ed esclusivamente se, oltre alla ricevuta, il professionista è in possesso o diploma di massofisioterapia con formazione triennale o il diploma di formazione biennale conseguito entro il 17 marzo 1999, o del diploma o dell’attestato di terapista della riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999.