REVISIONE AUTO, si passa ad anno per anno: ogni 365 giorni devi pagare per circolare | LEGGE già APPROVATA

Revisione auto: adesso è obbligatoria ogni anno, per legge. Non ci si può sottrarre, altrimenti scatta il sequestro.

La revisione auto è un controllo obbligatorio previsto dalla legge per verificare che il veicolo sia in condizioni di sicurezza, e che abbia ancora la massima efficienza e rispetto delle norme ambientali. Insomma, che non inquini.

La sua utilità è di ridurre il rischio di incidenti in primis, ma anche l’impatto sull’ambiente.

In Italia, fino ad ora, la prima revisione va effettuata dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni. Ma le cose sembrano cambiare.

Le nuove norme potrebbero aver pensato di introdurre l’obbligo di revisione annuale. Un’altra spesa che si somma a quelle già ricorrenti.

Revisione auto: obbligatoria ogni anno

La revisione come si evince è fondamentale per valutare le condizioni del veicolo. Durante il controllo infatti vengono ispezionati tutti i componenti e gli elementi cruciali come freni, pneumatici, sospensioni, impianto luci, gas di scarico e telaio. Il fine, come abbiamo detto, è quello di evitare che mezzi non sicuri o troppo inquinanti continuino a circolare.

Ma perché si sta pensando a un controllo annuale? Secondo quanto leggiamo su contagiriblog.it: “Durante la 69ª Conferenza del Traffico e della Circolazione, il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani aveva affermato: Il rischio di morire in un incidente a bordo di un veicolo di dieci anni d’età è più che doppio rispetto a una vettura di nuova immatricolazione. Un’auto del tipo Euro 1 a benzina del 1993 fa registrare emissioni di monossido di carbonio superiori del 172% rispetto a un Euro 4; un diesel Euro 1 rilascia 27 volte il quantitativo di polveri sottili rispetto a un moderno Euro 5”.

Cosa sta cambiando

Questi dati evidenziano come il parco auto invecchiato possa rappresentare un pericolo concreto, sia per la sicurezza stradale sia per l’ambiente. Di conseguenza, il controllo annuale potrebbe essere una misura preventiva, anche se per fortuna in Italia, almeno per ora, non è stato introdotto ufficialmente.

In verità altri Paesi europei adottano sistemi differenti. In Repubblica Ceca per esempio la prima revisione per auto nuove è dopo 4 anni, poi ogni 2, in Spagna si inizia dopo 4 anni e si prosegue ogni 2 fino ai 10 anni, superati i quali diventa annuale. In Svizzera, la prima revisione si fa dopo 4 anni, poi dopo 3, e successivamente ogni 2 anni. Dove viene effettuata ogni anno è in Inghilterra, dopo i primi 3. In Italia come detto, al momento resta tutto invariato. Almeno per adesso.