Docenti 2025/26: novità sul superamento del concorso per l’accesso al ruolo di appartenenza

Importanti novità per il concorso docenti 2025/2026: tutto quello che c’è da sapere se si desidera cambiare istituto (e non solo).

La scuola in Italia versa in una situazione critica, dovuta non solo alle strutture – spesso troppo vecchie e fatiscenti – ma anche alla figura degli insegnanti, sempre troppo carenti.

Il problema della mancanza di docenti nasce da una serie di fattori come pensionamenti, mancate stabilizzazioni, assenze stagionali e mobilità territoriale limitata.

In merito al concorso docenti 2025/2026 sono state introdotte alcune importanti novità riguardanti proprio lo spostamento e l’accesso al ruolo di appartenenza.

La legge italiana prevede che per insegnare sia necessario avere conseguito una laurea magistrale che permetta di concorrere per una classe di concorso e conseguire un’abilitazione che consente di partecipare ad un concorso. Dal 2025, inoltre, è necessario completare un percorso di formazione iniziale di 60 CFU/CFA.

Le novità per i docenti

Quando si fa riferimento alla mobilità del personale docente si intende la procedura che consente il trasferimento tra scuole. Tale condizione è disciplinata dal contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) e si richiede annualmente. Per l’anno scolastico 2025/2026 sono previste delle importanti novità in merito: per la mobilità si tiene in considerazione il superamento di un concorso ordinario per l’accesso al ruolo di appartenenza o di livello pari o superiore.

La nuova normativa vale sia per i trasferimenti e la graduatoria interna di istituto, sia per i passaggi di ruolo e cattedra con punteggi specifici assegnati a seconda della sezione. Nello specifico, per i docenti che desiderano cambiare scuola si considera un solo concorso che equivale a 12 punti, mentre nei passaggi di ruolo è possibile valutare più concorsi, aggiungendo quindi differenti tipologie di punteggio. Non vengono presi in considerazione i concorsi riservati per abilitazioni o concorsi straordinari indetti da specifici decreti.

Il futuro della scuola italiana

I cambiamenti introdotti nel concorso docenti 2025/2026 nascono con l’intento di rendere la mobilità degli insegnanti più trasparente ed equa, consentendo il trasferimento in base al reale merito e alle competenze acquisite con i concorsi ordinari.

Con tali novità dovrebbe ridursi al minimo la carenza di docenti dovuta alla restrizione sulla mobilità. In futuro, gli insegnanti presenti nelle scuole di tutta Italia potrebbero riuscire a cambiare istituto con maggiore facilità, per titoli e per meriti.