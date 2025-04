Ultima ora patente, cambia l’età minima: ora la prendono i ragazzini | Preparatevi a migliaia di incidenti sulle strade

Patente, cambia tutto: non dovrai più arrivare a 18 anni per prenderla. Ora vedremo anche i ragazzini al volante, una vera rivoluzione.

Se pensi che la patente sia solo un pezzo di carta da ottenere a 18 anni con relativa fatica, preparati a cambiare idea. Grandi novità stanno per arrivare e potrebbero sorprenderti. Presto potrebbe non essere più come l’abbiamo sempre conosciuta.

L’Unione Europea sta lavorando su una serie di modifiche che rivoluzioneranno il modo in cui si ottiene, si usa e si rinnova la patente. E alcune decisioni stanno già facendo discutere. Come quella di abbassare l’età per conseguirla. E no, non è uno scherzo: potresti metterti al volante prima di quanto immagini.

Questa è davvero una svolta inaspettata che potrebbe arrivare prima di quanto immaginiamo. E non finisce qui.

Tra documenti virtuali, regole più severe per i neopatentati e nuove modalità di guida , il futuro della patente è molto diverso da quello a cui siamo abituati. Vediamo nel dettaglio.

Patente: sta per cambiare tutto

Ci riferiamo all’accordo raggiunto il 25 marzo 2025 tra Consiglio e Parlamento UE, che ha introdotti diverse modifiche all’argomento, come leggiamo su brocardi.it. Una di queste è che tra pochi anni, ovvero dal 2030, la patente diventerà anche digitale. Sarà integrata nel portafoglio elettronico europeo dell’identità digitale e valida in tutti i Paesi dell’UE. Se sei più tradizionalista, potrai comunque richiedere quella fisica. La validità? 15 anni per le patenti “normali” (come A e B), 5 anni per quelle professionali. E in alcuni casi, gli Stati potranno accorciarne la durata per motivi medici o disciplinari. Per esempio nel caso di patologie o di gravi infrazioni.

Inoltre anche i neopatentati dovranno rispettare nuove regole e limiti, almeno per i primi due anni che saranno più “rigidi” del solito. Ogni Stato potrà decidere di applicare limiti extra per i neopatentati, come velocità ridotta o tolleranza zero per l’alcol. L’idea è sempre la stessa: più sicurezza sulle strade, soprattutto per chi è alle prime armi.

Ora la prendono anche i ragazzini

Ma il vero cambiamento, come da titolo, è l’abbassamento dell’età necessaria per conseguire la patente di guida: presto sarà possibile ottenere la patente B o C prima della maggiore età, ovvero a 17 anni. Ma c’è una condizione: fino ai 18 si potrà guidare solo se affiancati da un accompagnatore esperto. In pratica, una sorta di guida con tutor.

Non basta però salire in macchina con mamma o papà. L’accompagnatore deve avere almeno 25 anni, essere in possesso della stessa patente da almeno 5 anni, non avere precedenti gravi legati alla guida e non aver subito sospensioni. Insomma, serve qualcuno davvero affidabile al tuo fianco.