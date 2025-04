Addio banconote da 10€, ritiro ufficiale da questa data: sbrigati a cambiarle in banca | Vogliono farci usare solo la carta di credito

Pronti a salutare anche le banconote da 10 euro, non ti resta che riportarle in banca perché tra poco non potranno più essere utilizzate.

L’euro ci accompagna ormai da più di vent’anni. È diventato parte della nostra vita quotidiana: lo usiamo per fare la spesa, prendere un caffè, pagare il biglietto del treno. Eppure, per molti, non è mai diventato davvero “uno di famiglia”.

Fin dal suo arrivo infatti c’è chi ha avuto difficoltà ad abituarsi, e ancora oggi è così. Uno dei motivi principali di questa sorta di rifiuto è legato al potere d’acquisto, che nel tempo è sembrato diminuire. Confrontando i prezzi di oggi con quelli del periodo della cara vecchia lira, in tanti hanno l’impressione che tutto costi molto di più. E la tragedia è che non è un’impressione.

Frasi come “con la lira si stava meglio” si sentono ancora molto spesso. Anche se gli anni sono passati, la nostalgia di quei tempi, in cui con poche migliaia di lire si riusciva a fare molto, è ancora viva.

Ora, poi, c’è anche un’altra novità: le banconote da 10 euro verranno ritirate. È una decisione già presa, e noi non possiamo fare altro che prepararci a riportarle in banca. Cosa sta cambiando?

Addio banconote da 10 euro

La notizia è stata data dalla Banca Centrale Europea: tra qualche anno le banconote da 10 euro non circoleranno più, e dovranno essere riportate in banca. Cosa useremo al loro posto? Niente, o meglio, altre banconote. La vera novità è che nei prossimi anni tutte le banconote dell’euro verranno sostituite. La Banca Centrale Europea ha avviato un progetto per creare una nuova serie, con l’obiettivo di renderle più moderne, riconoscibili e “vicine ai valori europei”.

La BCE, come leggiamo sul suo portale, ha proposto due temi principali: “Cultura europea: luoghi di cultura e condivisione” e “Fiumi e uccelli: resilienza nella diversità”. Dopo aver raccolto le opinioni dei cittadini e dei gruppi di esperti, si è deciso di sviluppare la nuova grafica seguendo quest’ultimo tema, che unisce natura e simboli di armonia. Come saranno le prossime banconote?

Cosa ci aspetta tra qualche anno

Quest’anno verrà lanciato un concorso aperto a illustratori di tutta Europa. Una giuria selezionerà i migliori disegni e nel 2026 il Consiglio direttivo della BCE sceglierà quelli definitivi. Qualche anno dopo, le nuove banconote inizieranno a circolare.

Tra i soggetti già annunciati ci sono paesaggi naturali e animali tipici dei diversi ecosistemi europei. Il nuovo €10, ad esempio, raffigurerà un martin pescatore vicino a una cascata. Il €5 avrà una sorgente montana con un picchio muraiolo, mentre il €20 mostrerà una valle fluviale con una colonia di gruccioni. E ancora: cicogne, avocette e sule bassane potrebbero animare i tagli più alti. Se invece dovesse venire scelto l’altro tema potremmo trovare le immagini di Maria Callas, Marie Curie, Miguel de Cervantes o Leonardo da Vinci. E la 10 euro potrebbe rappresentare la musica con Ludwig van Beethoven. Siamo molto curiosi.