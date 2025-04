Casello autostradale, mostra la tessera sanitaria e non paghi nemmeno 1 euro: diventa gratis per tutta la penisola

Buone notizie in arrivo per chi si sposta spesso lungo tutta l’Italia: grazie a questa normativa è possibile viaggiare senza rallentamenti, code e soprattutto senza costi.

Il casello autostradale è da sempre sosta obbligata per chiunque si trovi a percorrere le autostrade italiane, sia per lavoro che per viaggi di piacere o per le classiche vacanze.

Questo sistema sta per subire una vera e propria rivoluzione, che in molte aree d’Italia è già una realtà. Da oggi, per accedere gratuitamente all’autostrada, basterà mostrare la propria tessera sanitaria.

Si tratta di un meccanismo perfettamente legale, in fase di sperimentazione da un po’ di tempo e adottato con grande successo in alcune delle tratte più frequentate.

Viene così introdotto in Italia un nuovo modello di circolazione autostradale ispirato a tecnologia, velocità e sostenibilità che elimina l’obbligo del pagamento al casello.

Sistema “free flow”: come funziona il metodo che elimina la sosta al casello autostradale

Il meccanismo che permette di viaggiare gratis grazie alla tessera sanitaria si basa sul cosiddetto sistema “free flow”, già attivo in alcune regioni italiane. Secondo questo principio non è prevista la presenza fisica dei caselli autostradali. Si viaggia grazie a una rete di telecamere e sensori in grado di rilevare automaticamente i dati dei veicoli in transito. In Lombardia, la Pedemontana ha inaugurato questa innovazione già nel 2015. In questo modo si eliminano le code ai caselli, si riduce l’inquinamento e si ottimizzano i tempi di percorrenza.

Di recente, anche la tratta Asti-Cuneo in Piemonte ha adottato la stessa tecnologia. Ci sono altri progetti in fase di sviluppo, come l’Ospitaletto-Montichiari nel bresciano e la tangenziale di Torino. L’esibizione della tessera sanitaria, abbinata al riconoscimento della targa, permette di associare il passaggio a un profilo utente e, nelle tratte che aderiscono all’iniziativa, di non dover pagare nulla per la percorrenza.

Viaggiare gratis con la tessera sanitaria: le autostrade italiane che offrono questa possibilità

L’uso gratuito delle tratte autostradali attraverso la tessera sanitaria è previsto solo nelle tratte specifiche che aderiscono al progetto free flow. Questo è solo il primo passo di un progetto che coinvolge tutta l’Italia. Prossimamente, infatti, si pensa alla diffusione di questo meccanismo su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione a tangenziali e autostrade ad alto traffico.

Oltre all’abbattimento dei costi per i cittadini, il nuovo metodo promette benefici ambientali, una viabilità più fluida e meno sprechi di tempo. Bisogna capire, però, attraverso quali modalità si potrà integrare questo modello a livello nazionale e quando l’obbligo di esibire la tessera sanitaria diventerà un requisito standard in tutta Italia.