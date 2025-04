Tempesta in arrivo, l’Italia trema nella settimana di Pasqua: venti a 90km/h e nubifragi dal nord Europa | Allerta meteo da questa data

Arriva la Pasqua e come sempre arriva anche il maltempo. La settimana si preannuncia burrascosa, una tempesta in arrivo ci farà rimanere a casa.

Con l’avvicinarsi della Pasqua cresce anche voglia di godersi un po’ di tempo all’aria aperta. Il giorno di Pasquetta per molti significa una gita fuori porta o comunque un pranzo all’aperto, una grigliata in compagnia.

Eppure, come spesso accade, proprio in prossimità delle festività pasquali il tempo sembra divertirsi a rovinare i nostri programmi. Da non credere, è quasi un appuntamento fisso: al primo assaggio di primavera, arriva puntuale il ritorno del maltempo. Un copione già visto molte volte.

Anche quest’anno lo scenario non è molto diverso. Già da lunedì, infatti, molte zone d’Italia stanno facendo i conti con le prime piogge. Un peggioramento che non sorprende, ma che lascia l’amaro in bocca a chi sperava, almeno questa volta, in una Pasquetta con il sole.

E la situazione sembra destinata a peggiorare. Le previsioni meteo indicano chiaramente che ci stiamo avvicinando a una fase di forte instabilità, che potrebbe guastare non solo il weekend pasquale, ma anche buona parte della settimana che lo precede. Vediamo nel dettaglio.

Pasqua con il maltempo: tempesta in arrivo

Secondo ilmeteo.it, già a partire da domenica 13 aprile un flusso di aria fredda in discesa dal Nord Europa raggiungerà il Mediterraneo, dando origine a un ciclone piuttosto intenso. Soffieranno venti di Scirocco molto forti, con raffiche fino a 80-90 km/h su diverse regioni, tra cui Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, Sardegna e alcuni tratti dell’Adriatico.

Questi venti caldi e umidi alimenteranno ulteriormente il ciclone, favorendo la formazione di temporali intensi. Le prime aree a rischio saranno il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e la Toscana, dove potrebbero verificarsi nubifragi e, in alcuni casi, anche episodi alluvionali. Il mare sarà agitato, con onde alte fino a 3-4 metri.

Preparati a rimanere a casa

Il maltempo poi proseguirà nei giorni successivi, con particolare peggioramento tra martedì 15 e giovedì 17 aprile, quando sono previste piogge più intense. Le regioni del Centro-Nord saranno le più colpite, con temporali, grandinate e venti forti causati dallo scontro tra masse d’aria di diversa origine.

Secondo gli ultimi aggiornamenti le zone più esposte al rischio di precipitazioni eccezionali saranno Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e alta Toscana, dove potrebbero cadere oltre 100/150 litri di pioggia per metro quadrato in poche ore. Dopo una breve tregua tra venerdì 18 e sabato 19 aprile, anche Pasqua e Pasquetta potrebbero essere rovinate da nuovi temporali. Insomma, nulla di nuovo.