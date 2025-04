UFFICIALE Giorgia Meloni, puoi richiedere da subito lo sconto del 50% sul bollo auto: basta avere quest’età sui documenti

Si è riacceso l’interesse per le agevolazioni fiscali legate a al bollo auto: da ora ricevi il 50% di sconto.

È tempo di fare chiarezza sul bollo auto relativo ai veicoli storici, un tema che ha generato non poca confusione negli ultimi anni. La Legge di Bilancio 2015 ha reintrodotto l’obbligo di pagamento di questa tassa per i veicoli ultraventennali, fornendo al contempo chiarimenti sulle esenzioni previste. Tuttavia, molte regioni avevano precedentemente deliberato esenzioni, disposizioni poi ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale. Questo ha lasciato molti proprietari di veicoli storici con dubbi legittimi: è necessario pagare il bollo? Esistono esenzioni? E come sono strutturate? La Legge di Bilancio 2015 ha stabilito che auto e moto con più di vent’anni devono pagare il bollo, mentre l’esenzione si applica ai veicoli che hanno superato i trent’anni. Nello specifico, l’esenzione è valida per i veicoli costruiti da almeno trent’anni, con l’anno di costruzione che coincide con la prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato, e che non sono adibiti ad uso professionale o utilizzati per attività di impresa, arti o professioni.

Di conseguenza, l’esenzione per le auto ultraventennali, ovvero quelle con un’età compresa tra i 20 e i 29 anni, non è più in vigore. Sono considerati veicoli storici quelli di particolare interesse storico o collezionistico, costruiti da più di vent’anni ma meno di ventinove, e non utilizzati per scopi professionali. La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una novità importante: i veicoli storici con un’età compresa tra i 20 e i 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica e con tale riconoscimento riportato sulla carta di circolazione, sono soggetti al pagamento del bollo con una riduzione del 50%.

In sintesi, l’esenzione in vigore fino al 2014 non è più applicabile, e le regioni non possono stabilire regole diverse. L’ACI ha chiarito che i veicoli tra i 20 e i 29 anni devono pagare il bollo, mentre quelli con più di trent’anni pagano una tassa fissa di 25,82 euro per le auto e 10,33 euro per le moto. Per i veicoli tra i 20 e i 29 anni, è possibile calcolare l’importo sul portale dell’ACI, tenendo conto dello sconto del 50%.

Un caso particolare è la Valle d’Aosta, dove la Legge Regionale n. 35/2021 ha esteso l’agevolazione anche ai veicoli iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS) e nel Registro ACI Storico. Per ottenere la riduzione del 50%, i proprietari devono presentare un’apposita istanza alla struttura regionale competente.