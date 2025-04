Under 25 spendaccioni? Lo studio rivela che lo stipendio finisce subito: come risparmiare

Un’indagine rivela la grande difficoltà dei giovani lavoratori: risparmiare e arrivare alla fine del mese con il conto in positivo.

Quanto è difficile arrivare a fine mese riuscendo a risparmiare denaro? Dalle ultime indagini è emerso che famiglie e single incontrano sempre più difficoltà.

A gravare sulle spalle dei consumatori sono non solo gli aumenti di prezzo delle materie prime, che hanno causato un incremento esorbitante delle bollette, ma anche lo stallo degli stipendi e l’incapacità di gestire il budget a disposizione.

A risultare dei veri spendaccioni sono i giovani lavoratori, soprattutto gli under 25, che devono ancora poter contare sull’aiuto delle famiglie per arrivare alla fine del mese.

Nonostante tali problematiche riguardino gran parte dei lavoratori dell’Unione Europea, potrebbe bastare semplicemente seguire alcune regole di risparmio per non avere il conto in rosso.

L’indagine: chi spende di più in Europa

Honor, brand conosciuto in tutto il mondo nel settore tecnologia, ha condotto uno studio su 18 Paesi in Europa per analizzare le difficoltà finanziarie che le famiglie devono affrontare mensilmente. Il periodo dell’anno che crea gravi problematiche a gran parte dei consumatori è Gennaio: in questo momento tantissimi riportano di non riuscire ad arrivare alla fine del mese. Dalle statistiche, 1 italiano su 3 racconta di finire le disponibilità finanziarie entro la terza settimana.

A finire sotto la lente d’ingrandimento sono le capacità di gestire il budget degli under 25. Lo studio effettuato da Honor evidenzia come i lavoratori appartenenti a questa fascia di età siano quelli che incontrano maggiori difficoltà nell’amministrazione dei risparmi. Gran parte di essi devono tali problematiche ai salari ridotti, mentre molti altri affermano di dover ricorrere all’uso della carta di credito per poter sopravvivere fino allo stipendio successivo.

Come risparmiare ogni mese

Sebbene l’Italia risulti essere il secondo Paese più virtuoso dopo la Gran Bretagna, è bene prendere in considerazione alcuni consigli per imparare a gestire meglio il denaro risparmiando. Prima di tutto si suggerisce di imparare a mettere da parte anche una piccola somma evitando di sperperare tutto ciò che si ha a disposizione.

Fissare degli obiettivi può spingere a risparmiare con più facilità, inoltre è sempre bene prendersi ogni mese dieci minuti di tempo per consultare l’estratto conto, così da capire quali sono le spese che possono sfuggire e che, invece, incidono abbondantemente sul bilancio. Infine, è importante fare attenzione anche agli acquisti: mai pensare che prezzi alti siano sinonimo di qualità ed effettuare spese online senza necessariamente ricorrere alla consegna rapida.