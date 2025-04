Le vacanze te le paga il governo, bonifico da 1400€ dallo stato a tutti quelli nati in questi anni | Controlla subito il conto

Chi desidera partire per staccare dalla routine quotidiana deve cogliere al volo questa occasione: ecco per quali categorie di italiani è pronto il Bonus Vacanze.

Lo Stato ha deciso di sostenere anche le vacanze degli italiani, soprattutto in un periodo molto complicato dal punto di vista economico che spinge a tirare la cinghia.

Dal Governo arriva un contributo economico concreto che permette di concedersi un soggiorno estivo praticamente gratis, nonostante l’evidente aumento dei prezzi.

La misura intende incentivare il turismo nazionale e, al tempo stesso, sostenere le fasce più fragili della popolazione, soprattutto dopo gli anni difficili segnati dalla pandemia.

L’iniziativa dell’INPS, denominata Estate INPSieme Senior 2025, prevede un bonifico che può arrivare fino a 1.400 euro per chi possiede determinati requisiti.

Estate INPSieme Senior 2025: in cosa consiste il Bonus Vacanze dedicato ai pensionati

Non si tratta di un bonus aperto a tutti, ma di un’opportunità riservata a precise categorie di pensionati. Il programma mira anche a sostenere l’economia locale, in particolare le piccole strutture turistiche e i territori meno conosciuti. Questo speciale contributo è destinato ai pensionati iscritti a specifiche gestioni dell’INPS, in particolare la Gestione Dipendenti Pubblici e la Gestione Fondo Postelegrafonici. Si può estendere il beneficio anche al coniuge e ai figli conviventi in situazione di disabilità. Per ottenere il bonus è necessario presentare domanda online dal 24 marzo al 16 aprile 2025, tramite il portale ufficiale dell’INPS.

Le graduatorie dei beneficiari saranno pubblicate entro il 15 maggio 2025. L’importo massimo erogabile arriva fino a 1.400 euro, ma varia in base all’ISEE del richiedente e alla durata del soggiorno, che può essere di 8 o 15 giorni. Sono previsti 3.000 contributi per i pensionati della Gestione unitaria e altri 850 per il Fondo Postelegrafonici. L’accredito avverrà direttamente sul conto corrente dei beneficiari.

Come spendere il Bonus Vacanze 2025: le spese da coprire

Il Bonus Vacanze 2025 consiste nella copertura parziale o totale delle spese legate a pacchetti turistici organizzati da agenzie specializzate. Per poter ottenere il beneficio è necessario che i soggiorni si svolgano tra giugno e ottobre 2025, con rientro obbligatorio entro il 1° novembre. I soldi erogati possono essere spesi per vacanze in località marine, montane, termali o culturali, sia in Italia che all’estero.

Non sono ammessi soggiorni autonomi o prenotazioni online: è indispensabile che tutto deve passare tramite tour operator accreditati. Anche le vacanze itineranti sono escluse, a meno che non si tratti di crociere. Tra le spese ammissibili rientrano quelle di vitto, alloggio, trasporto e attività ricreative come visite guidate o escursioni.