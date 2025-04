Polo della Sostenibilità Ambientale inaugurato a Napoli: nel Parco Nazionale del Vesuvio al via il laboratorio di formazione e partecipazione civica

Prende vita il progetto promosso da Let’s Do It! Italy APS insieme a diversi enti del terzo settore e sostenuto dalla Regione Campania.

Il tema della sostenibilità è uno dei più caldi in un momento storico in cui si presta sempre più attenzione all’ambiente, alla biodiversità, agli ecosistemi e agli animali.

Nel tentativo di salvaguardare il pianeta per le generazioni future, è nato il Polo della Sostenibilità Ambientale nel cuore dell’area protetta del Parco nazionale del Vesuvio.

Inaugurato sabato 12 aprile alla presenza di alcuni rappresentanti del mondo politico, si propone come uno strumento per la “formazione e la divulgazione dei valori e delle pratiche dirette alla salvaguardia ambientale e alla cittadinanza attiva”.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Gli obiettivi del Polo della Sostenibilità Ambientale

Fortemente voluto da Let’s DoIt!, il Polo della Sostenibilità Ambientale si propone come centro di aggregazione per ragazzi in età scolare, formatori e chiunque abbia a cuore la salute del pianeta. Qui prenderanno vita varie iniziative in partnership con altre associazioni di volontariato attive nel campo ambientale e non solo, al fine di coinvolgere la cittadinanza rendendola protagonista della propria mission.

Le attività proposte sono varie: si va dalla centrale di monitoraggio dei rifiuti alla quale verranno recapitate tutte le segnalazioni di siti inquinati, fino ai programmi che nascono con l’intento di promuovere la riqualificazione e la rigenerazione urbana e promozione dell’agricoltura sostenibile. Tutto il progetto verte su cinque macroaree disciplinari che prevedono una serie di progetti in fase di definizione.

L’intervento del vicepresidente della Camera Sergio Costa

All’inaugurazione del Polo della Sostenibilità Ambientale di Napoli ha partecipato il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, insieme all’assessore regionale alla Scuola e alle Politiche giovanili e sociali, Lucia Fortini, il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, il subcommissario per la Bonifica di discariche e siti contaminati, Aldo Papotto.

È stato proprio Costa a sottolineare come la realizzazione di tale progetto rappresenti un grande passo in avanti per la sostenibilità. “[…]È bello vedere questi principi prendere forma in azioni concrete, come quelle realizzate nell’area vesuviana. Il Polo della Sostenibilità Ambientale è un laboratorio di formazione, educazione e partecipazione civica, attivo nel monitoraggio dei rifiuti, rigenerazione urbana e promozione dell’agricoltura sostenibile […]”.