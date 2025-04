POSTE ITALIANE, il buono fruttifero fotonico: guadagni 6000€ garantiti | Partito l’acquisto spasmodico

Poste Italiane vicina ai risparmiatori, grazie al buono fruttifero ad alto rendimento guadagni fino a 6000 euro.

Da sempre Poste Italiane è al fianco degli italiani quando si parla di risparmio, è un punto di riferimento per tutti i cittadini.

Fin dalle sue origini ha cercato di trasmettere l’importanza di mettere da parte qualche soldo, anche poco per volta, pensando al futuro. Un tempo era complicato, e anche oggi non è così semplice, ma per quei pochi che riescono è di grande aiuto.

Con il tempo sono stati introdotti strumenti semplici, sicuri e alla portata di tutti, dal più giovane e informato fino all’anziano, che magari con la tecnologia e le novità non va tanto d’accordo. Uno dei più amati è sicuramente il Buono Fruttifero Postale: un modo concreto per far crescere i propri risparmi senza correre rischi.

Grazie alla collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, questi buoni possono garantire rendimenti interessanti. In certi casi, si può arrivare a guadagnare fino a 6000 euro. Scopriamo assieme come fare.

Poste Italiane: il Buono Fruttifero Postale che rende 6000 euro

Perché hanno sempre avuto tanto successo i Buoni Fruttiferi Postali è presto detto: sottoscrivendoli, il cittadino ha la serenità di sapere che il proprio denaro è tutelato dallo Stato italiano, in più senza spese di sottoscrizione o rimborso, a parte le imposte previste dalla legge.

Ce ne sono diversi, e alcuni cambiano negli anni. Qualcuno, soprattutto negli anni scorsi, quando c’era la lira, è stato veramente conveniente, con un valore che triplicava nel giro di pochissimi anni. Oggi chiaramente questo tipo di interessi non c’è più, ma restano comunque alcune soluzioni molto interessanti, come il Buono che rende anche 6000 euro.

La convenienza di sottoscriverlo adesso

Negli ultimi anni, Poste Italiane ha pensato anche ai più piccoli, introducendo i Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minorenni. Sono pensati per chi vuole regalare un futuro più solido a figli, nipoti o altri giovani della famiglia. Il funzionamento è molto semplice: puoi sottoscrivere un buono per un minore fino ai suoi 16 anni e mezzo, e gli interessi maturano fino al giorno del suo diciottesimo compleanno. Il rendimento attualmente può arrivare fino al 5%, con un tasso fisso deciso in base all’età del minore al momento della sottoscrizione.

Chi può sottoscriverlo? Un genitore, un familiare o anche un amico maggiorenne. Si può scegliere tra la forma cartacea, per tutti, oppure quella digitale, riservata a genitori o tutori. In ogni caso, si tratta di un regalo prezioso e dal valore che cresce nel tempo. In più, questi Buoni godono di una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi e sono esenti dall’imposta di successione. Giusto per fare un esempio: un buono da 5000 euro sottoscritto per un neonato il 1° aprile 2025, alla maggiore età – il 1° aprile 2043 – può arrivare a fruttare ben 11.068,68 euro. Praticamente, quasi 6000 euro in più, senza sorprese.