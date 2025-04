WhatsApp, con il nuovo aggiornamento tutti possono vedere le tue chat: disattiva immediatamente questa impostazione nascosta

WhatsApp: con il nuovo aggiornamento tutti leggono le tue chat, meglio se disattivi questa funzione se vuoi evitarlo.

WhatsApp ha davvero cambiato il nostro modo di comunicare. Basta un messaggio veloce per sentirsi vicini, anche se si è a migliaia di chilometri di distanza.

Con una chiamata o una videochiamata poi si possono accorciare le distanze, restare in contatto con gli affetti o lavorare insieme, senza dover uscire di casa. E senza spendere soldi.

Con i gruppi possiamo comunicare con più persone contemporaneamente, dai familiari ai colleghi, dai compagni di scuola agli amici del calcetto. E siamo tutti sicuri, con la crittografia end-to-end: i messaggi sono protetti, nessuno può leggerli, nemmeno WhatsApp. O almeno, così sembrava.

In realtà, c’è una funzione nascosta che in molti ancora ignorano. Le tue conversazioni più private potrebbero essere visibili a tutti. Meglio disattivarla.

WhatsApp: tutti vedono le tue chat con questa funzione

C’è una funzione, di cui non tutti sono a conoscenza, che si chiama Chat Lock. È stata introdotta da WhatsApp in modo un po’ silenzioso, ma può fare davvero la differenza per proteggere la tua privacy. Pochi lo sanno, ma esiste un modo per “nascondere” le chat più sensibili. Una volta attivato, solo tu potrai accedere a quelle conversazioni, tramite password o riconoscimento biometrico. E no, non appaiono più nella lista principale: finiscono in una cartella separata, visibile solo con un’autenticazione.

Mark Zuckerberg in persona ne ha parlato, spiegando che l’obiettivo è creare uno spazio davvero sicuro per le conversazioni più personali. Un bel passo avanti, soprattutto in un’epoca in cui ogni messaggio può lasciare tracce. E non è tutto.

Come disattivarla per rendere tutto sicuro

Non è tutto, perché anche le notifiche diventano totalmente anonime: non mostrano né il contenuto del messaggio né chi l’ha inviato. Diversamente dalle chat archiviate, che invece continuano a far comparire anteprime sullo schermo, anche quando non vorresti. Come si attiva? Semplice: tieni premuta la chat che vuoi nascondere, tocca i tre puntini ij alto a destra e seleziona la voce Attiva lucchetto. Te ne eri accorto?

Come fa notare l’esperto forense Paolo Dal Checco e riportato su insolenzadir2d2.it, “la presenza del menu chat protette potrebbe comunque far intuire che esistono conversazioni nascoste, attirando così attenzione indesiderata. Inoltre, al momento non è chiaro se la protezione avvenga anche a livello di database o solo sull’interfaccia utente”. In ogni caso, se tieni alla tua privacy, vale la pena attivarla e, quindi, “disattivare” il modo di usare normalmente le chat.