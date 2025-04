Addio BONIFICI BANCARI, la comunicazione arriva dalle banche: torniamo al vecchio sistema | Il tuo conto corrente non vale più nulla

Nuove restrizioni rischiano di rivoluzionare il sistema finanziario globale: ecco cosa sta succedendo ai bonifici bancari e i nuovi limiti.

I bonifici bancari sono gli strumenti utilizzati quotidianamente da milioni di cittadini italiani per trasferire denaro da un conto all’altro.

L’operazione è facile e comoda, eseguibile online direttamente dal proprio smartphone, come incentivo alla progressiva scomparsa del contante.

Una recente comunicazione ufficiale da parte della rete SWIFT ha però ribaltato uno scenario che fino a ieri sembrava immutabile.

La decisione riguarda l’interruzione delle relazioni con alcune banche nordcoreane ancora attive all’interno del circuito internazionale.

La decisione della rete SWIFT esclude alcune banche dal sistema dei bonifici

SWIFT è l’acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Con questo termine si fa riferimento all’infrastruttura che consente lo scambio sicuro di messaggi tra istituzioni finanziarie e che rende, quindi, possibile gran parte delle transazioni globali. Senza l’accesso a questo canale i bonifici bancari non possono essere effettuati e viene compromesso l’intero sistema monetario internazionale.

Con il deteriorarsi delle relazioni internazionali con la Corea del Nord, in seguito alla ripresa di test missilistici e attività nucleari, la decisione di SWIFT è stata inevitabile. Nessuna banca nordcoreana potrà più utilizzare SWIFT. Il comunicato che annuncia questa novità non specifica se la decisione sia stata presa in seguito a pressioni politiche o a un mutamento interno dei criteri di ammissione. Secondo il parere di diversi analisti finanziari, la mossa potrebbe rappresentare un precedente per future esclusioni, anche in assenza di sanzioni formali da parte dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite.

Le conseguenze del blocco per le banche nordcoreane dal sistema SWIFT

Bisogna pensare alle conseguenze di questa decisione. A preoccupare è soprattutto il fatto che la rete SWIFT possa agire in modo autonomo nella decisione di disconnettere le banche, anche quando mancano delle misure vincolanti. Episodi simili si erano già verificati episodi simili, ma solo in caso di revoca della licenza bancaria o di collasso dell’autorità centrale di un Paese.

Leonard Schrank, ex amministratore delegato del sistema, ha difeso la decisione presa e ha ricordato che l’azione di SWIFT è sempre stata strettamente legata a decisioni normative. La scelta che ha portato al termine dei rapporti con questa banche nasce da una valutazione interna, molto probabilmente influenzata da pressioni diplomatiche. Questa nuova circostanza crea un precedente abbastanza complicato. In futuro si potrebbe verificare la stessa situazione con altri istituti bancari, che potrebbero vedersi escluse dalla possibilità di

accesso ai fondi e operatività dei conti correnti.