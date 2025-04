Assistente Poste Italiane: 50 posti liberi in questa grande città | Candidatura aperta on line

Poste Italiane, assunzioni per 50 assistenti customer care - pianoinclinato.it (foto screenshot Youtube)

Sono aperte le candidature per la figura di assistenti customer care inbound per Poste Italiane: cosa fare per presentare il curriculum.

Poste Italiane, la più grande rete di servizi in Italia, è una società per azioni a partecipazione pubblica che offre servizi di corrispondenza, logistica, finanza, assicurazione, pagamento e telefonia ai cittadini.

I numerosi servizi offerti impongono una richiesta di personale ingente e Poste Italiane ha avviato la selezione di 50 candidati per il ruolo di assistenti.

La figura richiesta deve essere in possesso di requisiti minimi, ma specifici, e dare una disponibilità a lavorare su turni con uno o due giorni di riposo a settimana.

Vediamo nel dettaglio come presentare la domanda ed entrare a fare parte del gruppo Poste Italiane con un contratto a tempo determinato o indeterminato.

Poste Italiane, 50 posti per assistente customer care

Gruppo Distribuzione SpA è una società Italiana multinazionale presente in 11 sedi in Italia e all’estero, leader nella gestione di servizi di contact center outbound ed Inbound. Per ampliamento della sede di Roma Tiburtina, si ricercano 50 assistenti di customer care inbound da inserire sulle diverse attività di assistenza clienti di Poste Italiane quali Assistenza Pacchi Retail e Business, SPID, Servizi Digitali, Fibra+Voce, Poste Energia, Fonodettatura, Servizi di Corrispondenza, supporto processi AI.

La figura ricercata deve essere in grado di fornire assistenza tramite diversi canali – telefono, chat, e-mail – e supportare i clienti al fine di soddisfare esigenze riguardanti la fruizione dei servizi forniti da Poste Italiane, da quelli più tradizionali come spedizioni o telegrammi fino a quelli più innovativi come SPID, Servizi Digitali, Fibra, Poste Energia, Servizi Finanziari.

I requisiti per candidarsi

Il lavoro proposto è coinvolgente e dinamico e l’azienda offre un intenso programma formativo di ingresso e percorsi di perfezionamento con possibilità di crescita professionale. Si offre contratto di lavoro part time o full time secondo inquadramento CCNL Telecomunicazioni e uno stipendio che spazia da €900,00 a €1.200,00/mese netti.

Si possono candidare tutti coloro che hanno un diploma di maturità o laurea, sono abili nella conversazione, hanno una buona dizione e una comprovata capacità di scrittura, sanno usare il pc e i principali applicativi, hanno una predisposizione a lavorare in team e conoscono almeno una lingua straniera. Si richiede disponibilità a lavorare su turni 5/6 giorni a settimana con 1/2 giorni di riposo.