Colomba di pasqua Lidl, in realtà la produce il gigante tutto italiano: cambiano l’etichetta e ti costa 3,50€ in meno

L’avvicinarsi della Pasqua porta con sé la tradizione della colomba, un dolce immancabile sulle tavole degli italiani. La vasta offerta di colombe nei supermercati e nei discount solleva interrogativi sulla qualità dei prodotti a marchio proprio rispetto a quelli di marca. Un’indagine approfondita ha rivelato che, spesso, i discount si affidano a noti produttori per la realizzazione delle loro colombe, semplicemente cambiando l’etichetta. Un esempio lampante è la colomba a marchio Favorina di Lidl. Analizzando le etichette, si è scoperto che la colomba venduta nella confezione di plastica è prodotta nello stabilimento Balocco di Fossano (CN). Questo significa che, dietro al marchio Favorina, si cela un gigante dell’industria dolciaria italiana. La colomba in questione, dal peso di 700 grammi, viene venduta a un prezzo inferiore ai 4 euro, risultando più economica rispetto alle colombe di marca.

La colomba Favorina nella confezione di cartone, invece, è prodotta da Il Vecchio Forno, con stabilimento a Brogliano (VI). In questo caso, il prezzo supera i 5 euro. Lidl, offre quindi prodotti di qualità a prezzi competitivi, sfruttando la produzione di aziende rinomate. Questo permette ai consumatori di accedere a dolci pasquali di alta qualità senza dover necessariamente spendere cifre elevate per i marchi più blasonati.

Niente male come alternativa

In un periodo in cui i prezzi delle colombe di marca sembrano lievitare in modo esponenziale, l’offerta di Lidl rappresenta una valida alternativa per chi desidera gustare un prodotto di qualità senza gravare eccessivamente sul budget familiare. La possibilità di acquistare una colomba prodotta da un’azienda leader del settore a un prezzo vantaggioso permette di conciliare la tradizione pasquale con la necessità di risparmiare, senza rinunciare al gusto e alla qualità.

Il mercato offre anche opzioni di lusso, con colombe firmate da grandi pasticceri che raggiungono prezzi esorbitanti. Queste creazioni, spesso realizzate con ingredienti pregiati e tecniche artigianali, si rivolgono a una clientela disposta a investire cifre considerevoli per un’esperienza gastronomica esclusiva. L’offerta di Lidl dimostra che è possibile trovare prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, senza dover rinunciare al piacere di un dolce pasquale tradizionale.