Formaggi, addio per sempre a pellicole e rotoli vari: vanno avvolti solo in questo materiale | Durata doppia e sapore inalterato

Per conservare al meglio il formaggio non usare la pellicola ma solo questo materiale. Solo così non sarai costretto a buttarlo via subito.

In Italia il formaggio non è solo un alimento ma una vera passione. È parte della nostra identità culturale e gastronomica, infatti lo troviamo in mille forme, sapori e consistenze, sempre pronto ad arricchire i nostri piatti o a diventare protagonista di una ricetta.

Non c’è regione che non abbia i suoi formaggi tipici. Dal Parmigiano Reggiano alla Burrata, dal Pecorino Sardo alla Mozzarella di Bufala: ogni angolo del Paese ha qualcosa di speciale da offrire. E da assaggiare.

Gli italiani lo amano in ogni momento della giornata: per uno spuntino veloce e saziante, nell’aperitivo con gli amici, come ingrediente chiave di ricette più o meno elaborate. E ne abbiamo sempre un pezzetto in frigo, pronto all’occorrenza, o avanzato.

Ma se c’è una cosa che dimentichiamo troppo spesso è che il formaggio, una volta aperto, non dura per sempre. E soprattutto con l’arrivo del caldo, conservarlo nel modo giusto diventa fondamentale per evitare che si rovini in fretta. Vediamo come, senza utilizzare la pellicola.

Formaggi: non usare la pellicola

Innanzitutto è bene sapere che ogni tipo di formaggio ha le sue esigenze, perché non è tutto uguale. Come abbiamo accennato, ne esiste una moltitudine di tipi. E ognuno di essi va conservato ad una temperatura differente. Per esempio i freschi, come robiola o ricotta, vanno sistemati nella parte più fredda del frigorifero. I formaggi stagionati, invece, stanno meglio nella zona meno fredda, dove la temperatura si aggira tra i 10 e i 15 gradi. È molto importante comunque evitare gli sbalzi di temperatura che possono favorire la crescita di batteri indesiderati.

Il congelatore? Meglio evitarlo. Una volta scongelato, il formaggio rischia di perdere molto in termini di gusto e profumo. E sarebbe un vero peccato.

Meglio conservarlo così

Un altro errore comune è avvolgere il formaggio nella pellicola trasparente. Anche se comoda, non lascia “respirare” il prodotto, e può alterarne sapore e consistenza. E quella che utilizzano per la vendita è provvisoria, serve solo a proteggerlo fino a che lo portiamo a casa. Il segreto è farlo traspirare, e qui entra in gioco l’alluminio.

Per i formaggi stagionati a pasta semidura, la soluzione migliore è avvolgerli in carta oleata per alimenti o, ancora, nella carta stagnola. L’alluminio protegge bene, mantiene la giusta umidità e lascia passare un po’ d’aria, evitando che il formaggio si “soffochi”. I formaggi freschi a pasta molle staranno meglio avvolti in carta forno o chiusi in un contenitore ermetico. E per le mozzarelle, niente trucchi: devono restare nel loro liquido e vanno consumate in fretta.