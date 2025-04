Uova sode, se le cuoci ancora nella pentola sei un dinosauro: fai così e ci metti la metà del tempo | Saranno facilissime da sbucciare

Esiste anche un altro modo per cuocere le uova sode, che forse non conosci. Impiegherai meno tempo e si sbucceranno anche più facilmente.

L’uovo sodo è uno di quei piccoli grandi classici della cucina di tutti i giorni, a ogni latitudine del nostro Paese, e non solo. Semplice, nutriente e sempre pronto a dare una mano in mille situazioni diverse, non stanca mai.

Ottimo da solo come spuntino, anche se difficilmente viene consumato così, finisce spesso anche dentro insalate, panini o piatti un po’ più elaborati. L’uovo, in generale, è uno di quegli ingredienti versatili che non devono mancare mai in frigo.

La cottura, però, richiede un minimo di attenzione. Un minuto in più o in meno può fare la differenza, e il rischio che il guscio si rompa o che il tuorlo diventi troppo secco è sempre dietro l’angolo. Così come quello che invece rimanga troppo liquido.

Anche la fase della sbucciatura può essere un piccolo incubo, soprattutto se le uova sono freschissime: il guscio si attacca e togliere tutto senza rovinare l’albume diventa una sfida. Ma se prepari ancora l’uovo sodo in acqua bollente sei indietro di secoli. Ecco il metodo rivoluzionario.

Uova sode: preparale così e impieghi la metà del tempo

Il metodo più usato per preparare le uova sode è quello che conosciamo tutti, ovvero immergerle in acqua fredda da portare lentamente a ebollizione e cuocerle 12 minuti esatti, o un paio di minuti in meno se si preferisce il tuorlo più liquido. Per sbucciarle più velocemente basta passarle subito dopo la cottura sotto il getto dell’acqua fredda, in modo da provocare un vero shock termico che renderà più agevole il procedimento.

A volte però nemmeno questo funziona, e che rabbia quando non si stacca e parte dell’albume se ne viene via con il guscio. E comunque per tutta la procedura ci vuole un po’ di tempo. E se ti dicessimo che esiste un metodo alternativo che sta prendendo piede e impiega meno tempo? E senza sporcare nulla.

Il metodo alternativo

Hai mai sentito parlare della cottura dell’uovo sodo nella friggitrice ad aria? Un metodo comodo e senza acqua. Del resto, questo piccolo elettrodomestico fa ormai parte della nostra quotidianità e ci agevola già in una moltitudine di preparazioni. Ma come funziona?

Basta sistemare le uova – meglio se a temperatura ambiente – nel cestello, impostare la friggitrice a 100°C e cuocere per 15 minuti. Una volta pronte, anche in questo caso si passa all’acqua fredda per un paio di minuti, e il gioco è fatto. Il risultato sarà uova cotte alla perfezione, con il tuorlo centrato e un guscio che si stacca facilmente, anche da quelle più fresche.