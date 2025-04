Revisione auto, se la macchina ha più di 10 anni non la passa più: “Inquina troppo” | Milioni di auto fermate definitivamente

Con una macchina che ha più di 10 anni non passi più la revisione: inquina troppo, è il caso di cambiarla.

Ogni automobilista sa che prima o poi tocca anche a lui: la revisione dell’auto è uno di quegli appuntamenti a cui non si può sfuggire. È obbligatoria, serve a controllare che il veicolo sia sicuro e in regola, e riguarda sia la parte meccanica che quella ambientale.

Per legge viene effettuata la prima volta dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, e poi ogni due. E non è solamente una formalità a cui ci si può sottrarre: senza non si può circolare. Anzi, si rischiano pure multe salate e nei casi peggiori il blocco dell’auto.

Questo perché non solo serve a tutelare la sicurezza di chi guida e di chi è sulla strada, ma anche perché aiuta a limitare le emissioni e tenere sotto controllo l’inquinamento.

E qui arriva la notizia che fa discutere: pare che adesso le auto con più di dieci anni abbiano serie difficoltà a passare la revisione. Il motivo? Inquinano troppo. I controlli si sono fatti più severi? Cosa è cambiato?

Revisione auto: se ha più di 10 anni non la passa

Quando porti l’auto a fare la revisione speri sempre di avere tutto in regola, che tutto sia a posto e l’esito positivo, in modo da pagare il dovuto e tornartene subito a casa senza pensieri, almeno fino alla successiva. Ma quali sono i motivi della bocciatura? Le cause possono essere tante, ma alcune sono davvero molto comuni. Gli pneumatici, ad esempio: se il battistrada è troppo consumato, cioè sotto 1,6 mm, o se ci sono lesioni evidenti. È uno dei primi controlli che viene fatto e, spesso, uno dei più sottovalutati.

Senza contare che ora le cose sono molto più difficili. Da febbraio 2024 infatti è entrato in vigore un nuovo tipo di controllo elettronico: l’OBD (On Board Diagnostics). In pratica, si collega l’auto a un sistema che legge eventuali errori o malfunzionamenti registrati dalla centralina. Se, ad esempio, la spia motore resta accesa, non c’è più possibilità di “far finta di niente”: la revisione sarà automaticamente non superata.

Bocciata perché inquina troppo

Tra gli altri problemi frequenti che possono determinare la bocciatura alla revisione dell’auto ci sono i difetti meccanici come freni usurati, sospensioni danneggiate, fari non funzionanti, airbag che non si attivano o cinture di sicurezza difettose. Tutti elementi fondamentali per la sicurezza.

Ed è proprio sulle auto più vecchie che spesso si riscontrano problemi seri. Uno su tutti: il filtro antiparticolato, soprattutto nei diesel. Col tempo si sporca, si intasa e non riesce più a trattenere le polveri sottili. Il risultato? Emissioni troppo alte, e revisione fallita. La tua auto inquina troppo.