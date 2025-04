“Sto male, non mi lasciate qua”: l’ambulanza non ti carica più gratis: o paghi 700€ o muori per strada | Vale anche per le emergenze

In alcuni casi il trasporto sanitario deve essere coperto dall’assicurazione: si rischia di non poter raggiungere l’ospedale, anche in caso di emergenza.

Chiamare l’ambulanza quando ci si trova in situazioni di emergenza appare come un’azione assolutamente naturale, ovvia e garantita dal Sistema Sanitario Nazionale.

Non si pensa di dover pagare per un servizio che permetta di ricevere immediatamente le cure necessarie nel più vicino ospedale.

Eppure non in tutti i Paesi Europei il trasporto con l’ambulanza risulta essere gratuito come si tende a immaginare.

Sempre più spesso, il paziente che necessita di un intervento urgente si scontra con un sistema che distingue tra chi può permetterselo e chi no.

Quanto costa chiamare l’ambulanza e quali sono le spese coperte dall’assicurazione sanitaria

Chiamare un’ambulanza in Svizzera, ad esempio, può costare davvero molto. Si va dai 700 agli oltre 2.000 franchi per un solo trasporto, ma ci sono differenze rilevanti tra un cantone e l’altro a seconda della gravità dei casi. San Gallo, ad esempio, è più costoso rispetto ad Argovia per un soccorso in caso di infarto. La situazione si complica ulteriormente se si tratta di una malattia e non di un infortunio: in questi casi, l’assicurazione di base copre solo la metà del costo e impone un tetto massimo di 500 franchi all’anno. In pratica, chi è colto da un malore ma non ha un’assicurazione complementare rischia di non essere soccorso o di trovarsi a contrarre debiti importanti.

Neanche in caso di emergenze è prevista l’assicurazione di base. In caso di malattia, copre il 50% delle spese di trasporto in ambulanza solo dopo la franchigia. In caso di pericolo di vita è previsto un limite di 5.000 franchi di spesa copribile, ma solo all’interno del territorio svizzero. Diverso è il discorso dell’assicurazione infortuni del datore di lavoro. Quest’ultima risulta più estesa: copre il 100% delle spese in Svizzera e fino a 29.640 franchi all’estero.

Rischiare la vita per non potersi permettere l’ambulanza: la situazione in Svizzera

Bisogna considerare anche il caso in cui il paziente debba essere recuperato con un mezzo speciale. In queste situazioni l’assicurazione obbligatoria non interviene. Solo le polizze complementari possono offrire una protezione adeguata. Per queste assicurazioni i premi variano da 11 a 50 franchi al mese.

Senza copertura assicurativa, quindi, qualsiasi emergenza di salute, anche la più grave, in Svizzera può trasformarsi in una spesa insostenibile. Il principio che regola il sistema non è il bisogno, ma la capacità di spesa. Chi non può permettersi di pagare rischia la vita.