ULTIM’ORA, tolto ufficialmente il limite di 130km/h in autostrada: da domani mattina aumenta vertiginosamente | Cambiamento enorme

Potrai andare in autostrada anche a 150km/h senza rischiare una multa, il limite che conosciamo è stato abolito ufficialmente.

Quando siamo in autostrada, la velocità è uno dei fattori che influenzano più di ogni altra cosa il nostro modo di guidare. La sensazione di poter spingere sull’acceleratore è sempre allettante per via del tipo di strada, larga e dritta.

Per fortuna ci sono i limiti: 130 km/h, a volte anche meno. Anche se sembra un’ingiustizia, dietro questo numero c’è un motivo preciso: la sicurezza di tutti. La strada, le condizioni meteo, il traffico: ogni fattore è preso in considerazione per stabilire la velocità massima.

Il Codice della Strada è stato pensato proprio per questo, tra le altre cose, per evitare che la velocità diventi un pericolo per noi e per gli altri. Ecco perché se c’è nebbia, pioggia o se il traffico è intenso, dobbiamo rallentare, per essere pronti a frenare.

Ma le cose stanno cambiando. E da adesso smetterai di chiederti perché impongono il limite a 130 e poi fanno le auto che possono andare a 220. In autostrada il limite è caduto, e puoi correre quanto vuoi.

Autostrade: caduto il limite, puoi correre

Se ti dicessimo che non c’è più il limite di 130km/h? E che puoi correre quanto vuoi? Una bella sorpresa, e in più la sicurezza è ancora la priorità. Come è possibile? Grazie all’uso di un nuovo sistema. Addio tutor, autovelox e simili.

Da oggi c’è un nuovo dispositivo che ci permette di andare anche più veloci senza doverci preoccupare delle multe. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona, e come cambierà il nostro modo di andare in autostrada.

Come sta cambiando la strada

Su alcune autostrade è stato introdotto un sistema avanzato che regola il limite di velocità in tempo reale, grazie all’intelligenza artificiale. In pratica, non c’è più un limite fisso di 130 km/h. Il limite cambia in base alla situazione della strada, al traffico, e perfino al meteo. Sensori, telecamere e altre tecnologie raccolgono una miriade di dati e li analizzano per decidere cosa fare al momento.

Se c’è tanto traffico e la strada è congestionata, il limite potrebbe abbassarsi, per evitare che le auto si fermino in blocchi interminabili creando ancora più traffico. Se, al contrario, la strada è libera e sicura, il limite potrebbe essere aumentato, consentendo a chi guida di andare più veloce senza creare pericoli. Tutto sarebbe monitorato in tempo reale, senza rischi e pericoli. L’obiettivo è semplice: ridurre il traffico congestionato, migliorare la sicurezza e farci viaggiare in modo più efficiente, il tutto con l’intelligenza artificiale. Al momento questa però è solo una sperimentazione in alcune tratte della Spagna, ma magari se dovesse funzionare potrebbe arrivare anche da noi.