“Evacuate o morirete”: scatta l’allerta rossa e riguarda tutto il territorio | da quest’ora le strade saranno tutte sbarrate

Allerta rossa: evacuate o morirete. Sembra di tornare indietro di qualche anno, con le strade sbarrate e il divieto di uscire.

Negli ultimi anni, il clima è cambiato davvero. Le stagioni sembrano impazzite e i fenomeni meteo sono sempre più estremi e violenti. Fa più caldo, piove in modo diverso, e quando arriva il maltempo… si fa sentire.

Il meteo è qualcosa che ci accompagna ogni giorno. A volte ci svegliamo con il sole, altre con la pioggia, e tutto cambia: l’umore, i programmi, perfino le strade da percorrere.

Per fortuna infatti oggi possiamo sapere in anticipo che tempo farà. Grazie alle previsioni meteo, possiamo prepararci: prendere l’ombrello, rinviare una gita, o evitare di metterci in viaggio se è previsto un temporale. Un tempo non era così facile.

Ma negli ultimi tempi sembra che il meteo ci sorprenda sempre di più. Ogni pioggia diventa un temporale, ogni giornata ventosa si trasforma in una mini tempesta. I fenomeni sembrano esagerati, quasi fuori controllo. E non è un’impressione: le allerte ormai sono all’ordine del giorno. Scatta l’allerta rossa, le scuole chiudono, si parla di evacuazioni. Ci troviamo spesso in situazioni di emergenza che, fino a qualche anno fa, sembravano eccezionali. E sta accadendo anche adesso.

Allerta rossa: evacuate o morirete

Tutto quello che sta succedendo ha a che fare con il cambiamento climatico. Parliamo di venti fortissimi, mari in burrasca e le cosiddette “bombe d’acqua”, piogge fortissime che cadono in pochissimo tempo su aree ristrette. L’acqua scende così in fretta che il terreno non riesce ad assorbirla, e così si formano allagamenti, frane, smottamenti. Sono pericolose, anche per le persone. E i danni possono essere pesanti.

Strade bloccate, case invase dal fango, famiglie evacuate. Questi fenomeni non sono più rari come un tempo: sono sempre più frequenti e ci mettono di fronte alla forza della natura, facendoci spesso sentire inermi. E impotenti. Per questo in questi giorni è scattata addirittura l’evacuazione.

Cosa sta succedendo

E infatti, proprio in questi giorni, il maltempo sta colpendo il Nordovest. Proprio mentre tanta gente si prepara a partire per Pasqua, è arrivata, come leggiamo anche su tg24.sky.it, una perturbazione che porterà 48 ore di nubifragi, vento forte e neve sulle Alpi.

In Piemonte si sono già registrate evacuazioni, salvataggi e strade chiuse. Le piogge torrenziali colpiranno soprattutto l’Alto Piemonte, ma l’allerta rossa è stata estesa ad altre zone per altri giorni di aprile. Anche in Lombardia e Liguria la situazione è critica, con allerta gialla e rischio burrasche, mentre in Valle d’Aosta c’è allerta arancione e un alto rischio valanghe. Insomma, ci aspetta un periodo complicato, e proprio a ridosso della Pasqua.