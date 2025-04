Pronto Soccorso, ecco la tassa “Medico curante”: o paghi o non ti visitano e non gli interessa quello che hai | Trattati come cani al macello

Pronto Soccorso: arriva la tassa medico curante, devi pagare anche questa per farti visitare, qualunque cosa tu abbia.

A volte non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati a vivere in Italia, soprattutto quando si parla di sanità. Avere un sistema pubblico che ci permette di accedere alle cure senza dover pagare ogni volta è qualcosa che non in tutti i Paesi è scontato.

Sappiamo tutti che a qualsiasi ora del giorno o della notte, in caso di bisogno possiamo andare al Pronto Soccorso e trovare personale pronto ad aiutarci, senza doverci preoccupare di quanto ci costerà.

Medici, infermieri, operatori sanitari sono sempre lì, pronti ad accogliere chi ha bisogno. E il fatto che tutto questo sia garantito dallo Stato, senza che ci venga chiesto un pagamento immediato, è qualcosa di enorme valore.

Ma pare proprio che tutto questo sia cambiato. Adesso anche per andare al Pronto Soccorso si deve pagare una nuova tassa. La chiamano “tassa medico curante”. Niente ricovero, niente codice rosso: solo per farsi visitare, bisogna pagare.

Pronto Soccorso: la nuova tassa medico curante

Per la precisione comunque anche oggi non è sempre tutto gratuito. Dipende dalla gravità della situazione: al triage, cioè all’accettazione quando si arriva in Pronto Soccorso, viene assegnato un codice colore. Se ti danno il codice bianco, cioè non urgente, spesso è previsto un pagamento. Se invece è un codice verde, giallo o rosso, allora è gratuito.

Nonostante ciò, l’accesso resta molto più semplice rispetto ad altri Paesi. Negli Stati Uniti, ad esempio, senza un’assicurazione sanitaria privata non puoi permetterti quasi nulla. Anche una visita d’urgenza può costare migliaia di dollari. Chi non è assicurato rischia di non farsi curare affatto.

Perché dobbiamo pagare

E anche in Europa le cose non sono sempre migliori. E infatti ci stiamo riferendo proprio ad un altro Paese, ovvero alla Francia. Dove, come leggiamo su cleiss.fr, se arrivi al Pronto Soccorso da turista o comunque come cittadino di un altro Stato europeo, una visita che non porta a un ricovero costa €19,61. Può scendere a €8,49, o essere gratuita, ma dipende dalla tua situazione.

Inoltre bisogna avere con sé la TEAM, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia, e mostrarla insieme a un documento. Se vieni ricoverato, di solito le spese sono coperte all’80% (in certi casi anche al 100%), ma resta comunque da pagare un forfait giornaliero: €20 al giorno, oppure €15 in psichiatria. Ecco perché possiamo davvero dire che, nonostante tutte le critiche che facciamo al nostro Paese, il nostro sistema sanitario è un bene di cui non ci rendiamo conto davvero.