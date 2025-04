8000€ di bonus per tutti: il commercialista ha rivelato il segreto | lo tenevano nascosto a tutti

Puoi arrivare a prendere 682 euro al mese se sai come compilare bene la dichiarazione dei redditi. Meglio che ti informi.

In tempi come quelli che stiamo vivendo ogni euro risparmiato conta e può fare la differenza. Le spese aumentano, le bollette non perdonano e riuscire a mettere qualcosa da parte sembra diventato un lusso per pochi. Ma non tutti sanno che proprio nella dichiarazione dei redditi si nasconde un’opportunità concreta.

Ogni anno, quando arriva il momento della dichiarazione dei redditi, sembra sempre la solita storia: scartoffie, numeri e poco o nulla che cambi davvero la nostra vita. E se invece ti dicessero che qualcosa puoi ottenerlo davvero?

Molti contribuenti si limitano a seguire le indicazioni generiche o si affidano ciecamente a chi compila il modello, senza sapere che inserire o meno un determinato dato può fare una differenza non da poco sul bilancio mensile. E no, non si tratta di trucchetti o scorciatoie illegali, ma di strumenti previsti dalla legge.

Il problema è che non tutti ne parlano. Anzi, spesso nemmeno il commercialista te lo dice. Magari perché non ci fa caso, o perché si limita a fare il minimo indispensabile. Ma a volte basta un solo dato inserito bene per sbloccare un aiuto concreto.

8000 euro all’anno se inserisci questo dato

Non stiamo parlando di trucchetti strani o cose complicate. Parliamo di qualcosa che è ufficiale, previsto dalla legge, e che può arrivare direttamente ogni mese sul tuo conto corrente. Esistono misure pensate per chi si trova in situazioni di difficoltà o ha determinate caratteristiche familiari o reddituali.

Eppure non tutti si prendono il tempo di analizzare nel dettaglio le possibilità che la normativa offre. A volte per superficialità, altre per mancanza di aggiornamento. E così, molte famiglie rinunciano, senza saperlo, a cifre che potrebbero realmente fare la differenza. E 8000€ all’anno possono essere un bell’aiuto.

Cerca di compilare bene la dichiarazione dei redditi

Come molti sapranno da gennaio 2024 c’è una misura che ha preso il posto del vecchio Reddito di Cittadinanza: si chiama Assegno di Inclusione, ed è pensata per chi ha più difficoltà. Ma la cosa interessante è che gli importi sono cambiati e per molti sono anche aumentati. Ad esempio, per le persone sopra i 67 anni che non hanno altri redditi, l’assegno può arrivare a 682,50 euro al mese. Una bella differenza rispetto a prima. Anche chi non ha raggiunto quell’età ma ha un reddito molto basso può ricevere fino a 541,67 euro mensili.

Ma per poter ricevere questo aiuto bisogna avere l’ISEE aggiornato e segnalare bene la propria situazione quando si fa la dichiarazione dei redditi. Se qualcosa non viene indicato nel modo giusto, si rischia di perdere tutto, senza nemmeno saperlo. Quindi, la prossima volta che ti trovi davanti ai moduli o vai dal commercialista fatti spiegare bene.