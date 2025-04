“Addio definitivo al bollo auto”: vai in motorizzazione e levano il nome immediatamente | Basta presentarsi con il libretto di circolazione

Una svolta significativa per gli automobilisti italiani potrebbe concretizzarsi con l’addio definitivo al bollo auto.

Sembra profilarsi una procedura sorprendentemente rapida ed efficace per liberarsi dall’annoso onere di questa spesa.

Basterà recarsi presso la motorizzazione civile e presentare il libretto di circolazione del veicolo per ottenere l’immediata cancellazione dal registro dei paganti.

Milioni di proprietari di veicoli in Italia potrebbero presto beneficiare di una misura che porterebbe all’addio definitivo al bollo auto.

Con una procedura così snella, rappresenterebbe un’autentica boccata d’ossigeno per le finanze di innumerevoli famiglie italiane. Continua a leggere per scoprirne di più.

Basta davvero poco

Quante volte avrete sentito parlare di una possibile abolizione? Probabilmente innumerevoli. E quante volte, nonostante le promesse e le indiscrezioni, vi siete ritrovati tra le mani la famigerata cartella esattoriale, costretti a sborsare una somma spesso considerata ingiusta? Troppe, sicuramente. Ma ora, finalmente, sembra che la musica stia per cambiare davvero. La verità è che, anche in passato, esistevano delle vie legali per non pagare il bollo auto. Modalità spesso poco conosciute o ritenute complesse, ma che consentivano a determinate categorie di automobilisti di godere di una totale esenzione, senza incorrere in sanzioni o violare la legge. E oggi, queste possibilità si concretizzano e si semplificano ulteriormente. Alcuni cittadini, in virtù di specifiche condizioni, hanno maturato la facoltà di non versare più un solo centesimo per questa tassa.

E per esercitare questo diritto, la procedura è sorprendentemente semplice: basta compilare un modulo. Sarà sufficiente recarsi presso un ufficio ACI (Automobile Club d’Italia) e compilare un apposito modulo di richiesta. Questo modulo è solitamente disponibile presso gli sportelli dell’ACI o, in alcuni casi, scaricabile online direttamente dal sito web della propria Regione. Un iter semplice e diretto, che contrasta con la complessità burocratica a cui spesso siamo abituati.

Ma chi sono coloro che possono dire addio al bollo auto?

Le categorie principali includono i possessori di auto storiche e datate, immatricolate da oltre 30 anni. Un riconoscimento per quei veicoli che rappresentano un patrimonio storico e culturale del nostro Paese. Un’altra importante categoria è quella dei soggetti beneficiari dei vantaggi previsti dalla legge 104 relativa a disabilità, così come i parenti o i responsabili dell’assistenza di tali soggetti.

Un sostegno concreto per chi si trova ad affrontare situazioni di fragilità. Infine, in alcune regioni, anche i possessori di auto elettriche o ibride possono godere di esenzioni o agevolazioni sul bollo, a seconda delle specifiche normative regionali.