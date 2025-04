“Agente stavo solo facendo la spesa”: 5 anni di reclusione e 3000€ di multa | Scatta il divieto assoluto

Attenzione a questo divieto, se ti beccano potrebbero farti una multa salatissima, e rischi addirittura la galera.

A volte basta un gesto banale per mettersi nei guai. Anche una cosa semplice come fare la spesa. Ti sembrerà strano ma ci sono azioni di tutti i giorni che, incredibilmente, possono trasformarsi in motivi di multa.

Perché ci sono regole che molti non conoscono ma che, se infrante, possono costare caro.

Nel nostro Paese esistono divieti che sembrano usciti dalla penna di un umorista, eppure sono leggi vere e proprie. Le multe, in certi casi, sono davvero salate e colpiscono comportamenti che nessuno penserebbe mai di considerare rischiosi, dannosi o lesivi. Basta poco per trovarsi a pagare decine, se non centinaia di euro, per un’ingenuità.

Il problema è che spesso si tratta di regole poco note, scritte nei vari regolamenti, ma raramente spiegate in modo chiaro. E così capita di commettere errori senza nemmeno rendersene conto. Alcune di queste sanzioni fanno sorridere, ma le cifre in ballo sono tutt’altro che leggere. Perché dovrebbero multarti se fai la spesa? Scopriamolo.

Multa se fai la spesa in questo modo

Lo sapevi per esempio che suonare il clacson in città senza un motivo reale è vietato? Secondo l’articolo 156 del Codice della Strada, lo si può usare solo in caso di pericolo immediato. Chi lo usa solo per “salutare” o per sfogarsi nel traffico, rischia una multa fino a 173 euro. Eppure, quanti lo sanno davvero?

Un’altra infrazione poco conosciuta riguarda il lavaggio dell’auto. Lavarla in strada, soprattutto se l’acqua sporca finisce nella rete fognaria pubblica, è vietato dall’articolo 15 del Codice della Strada. In alcune città, questa semplice azione può portare a multe fino a 500 euro. Non è solo una questione di decoro urbano, ma anche di tutela ambientale.

Il divieto che nessuno conosce

Non ci crederai ma anche cantare troppo forte in auto può diventare un problema. Se si disturba la quiete pubblica, specie di notte o in zone residenziali, si rischia una sanzione per schiamazzi. L’importo varia in base al regolamento comunale e alla gravità del disturbo, ma può essere molto fastidioso trovarsi coinvolti in un’accusa simile solo per aver cantato un po’.

E poi c’è l’assegno unico, il contributo mensile erogato alle famiglie con figli. Lo sapevi che anche un suo uso improprio può causare problemi? In caso di separazione, se un genitore usa quei soldi per spese personali anziché per il figlio, può commettere un vero e proprio reato. La Cassazione, con la sentenza n. 24140 del 2023, ha parlato chiaramente di appropriazione indebita punibile con multa fino a 3000 euro e la reclusione fino a 5 anni.