UFFICIALE GIORGIA MELONI, abolito il contante in modo definitivo: pagheremo solo con carta e bancomat

Ormai è deciso: il contante è stato davvero abolito, possiamo pagare solamente utilizzando le carte e i bancomat.

La notizia è ormai ufficiale: non sarà più possibile utilizzare denaro contante. Una novità che ha già cominciato a far discutere, perché riguarda un cambiamento concreto che va a toccare il nostro quotidiano. In molti si stanno chiedendo: davvero non si potrà più usare nemmeno una banconota?

La risposta, incredibilmente, è sì: il contante verrà definitivamente messo da parte. Il cambiamento è reale, e riguarda da vicino la vita quotidiana di tanti cittadini. Per i quali sarà obbligatorio pagare esclusivamente con strumenti elettronici, come carte di credito, di debito o prepagate. Non sarà più sufficiente avere qualche euro in tasca.

Il contante, pur non essendo ancora illegale, viene chiaramente scoraggiato, al punto da diventare inutilizzabile. Il Governo spinge da tempo per un sistema più digitale e trasparente.

Anche chi non è abituato a usare bancomat o strumenti digitali dovrà adattarsi. Una transizione che potrebbe risultare scomoda per alcune categorie di persone, come gli anziani o chi non ha facilità di accesso ai servizi bancari. Ma il percorso intrapreso sembra ormai tracciato, e difficilmente si tornerà indietro.

Ufficiale: abolito il contante

Non solo POS o metodi che conosciamo: sono stati attivati anche nuovi sistemi di pagamento online, come la piattaforma PagoPA. Tutti i pagamenti dovranno passare da lì, con carte di credito, di debito o prepagate. Il contante? Non più contemplato.

L’obiettivo, dicono, è facilitare i pagamenti e garantire maggiore controllo sui movimenti di denaro. Ma resta il fatto che chi non ha dimestichezza con la tecnologia dovrà in qualche modo adattarsi. Non è più solo una possibilità: in certi casi è una necessità. Ma perché questo taglio netto e definitivo?

Cosa è cambiato

Ma niente paura. Queste nuove regole non valgono per tutto, almeno per ora. In realtà si riferiscono nello specifico ai servizi camerali resi a sportello, come leggiamo sul sito della Camera di Commercio di Modena. In pratica, per ottenere documenti come visure, certificati o altri atti da questi uffici, non sarà più possibile pagare in contanti.

Il pagamento dovrà essere effettuato con carta direttamente allo sportello tramite POS, oppure online tramite PagoPA. Chi lo preferisce, potrà comunque chiedere all’ufficio camerale l’Avviso di Pagamento PagoPA, da saldare in banca, in posta, in tabaccheria o in ricevitoria. Solo dopo il pagamento verrà rilasciato il documento richiesto. Una vera rivoluzione, che potrebbe estendersi ad altri ambiti.