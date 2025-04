IL KILLER DEGLI ELETTRODOMESTICI, consuma come 3 phon accesi insieme: stacca immediatamente la spina | Se la lasci attaccata ti mangia vivo in bolletta

Anche se pensi di essere attento ai consumi probabilmente c’è qualcosa che ti sfugge: il killer degli elettrodomestici, quello che ti salassa a fine mese.

Inutile dire che il costo della vita è aumentato per tutti. Ce ne accorgiamo ogni mese che passa, quando lo stipendio non basta più a coprire le spese quotidiane e gli extra.

Così iniziamo a tagliare. Le spese superflue, quelle che non sono strettamente necessarie. E così, mese dopo mese, via il cinema, via il cornetto al bar, la pizza diventa più rara e il ristorante non ne parliamo proprio.

Ma anche se possiamo agire tagliando questi costi, e magari anche quelli della spesa, prediligendo discount e mercati rionali, sulle bollette abbiamo un margine ridotto.

Certo, abbattere i consumi comportandosi in modo consapevole è possibile, ma siamo sicuri di fare tutto il necessario? Oppure la bolletta rimane sempre invariata? Forse perché non tieni conto del killer degli elettrodomestici , quello che ti mangia la corrente più degli altri.

Il killer degli elettrodomestici che ti mangia l’energia

Sicuramente hai sentito parlare dei consumi silenziosi, ovvero di tutti quei dispositivi che anche se spenti, consumano energia per i solo fatto di avere la spina inserita. Come quelli lasciati in standby. Secondo i dati di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), e riportati da mediaoneonline.it un dispositivo in standby può arrivare a consumare fino a 4 watt ogni ora.

Il che significa che annualmente parliamo di un consumo compreso tra 8.760 Wh e 35.040 Wh. In soldoni, come si suol dire, un consumo che può pesare anche fino al 10% sulla bolletta finale. E non è poco. Senza contare poi il vero killer degli elettrodomestici.

Fai attenzione a lui

Abbiamo accennato ai consumi nascosti, a quei dispositivi che restano in standby anche se sono spenti. Ma anche i caricabatterie lasciati perennemente inseriti nella presa della corrente consumano. E poi ci sono i grandi elettrodomestici, che sappiamo quanto siano energivori soprattutto se non di classe energetica alta. E poi c’è lui.

Non ci crederai, ma sempre a quanto riporta il sito citato pare proprio che in casa molti di noi abbiano un dispositivo che rimane sempre in stanby e mangia tantissima energia. Più di quella utilizzata per fare tre cicli completi di lavatrice tra le meno efficienti. Di cosa si tratta? Del set di casse per l’home theatre, che può arrivare a consumare, pare, oltre 98 kWh all’anno in standby.