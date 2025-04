Patente B, a Dicembre questi italiani avranno 2 punti regalati in più: la motorizzazione fa come Babbo Natale

A dicembre arriva Babbo Natale anche per alcuni automobilisti, che riceveranno 2 punti sulla patente senza dover fare nulla.

Da alcuni anni, precisamente da luglio del 2003 in Italia è stato introdotto il sistema della patente a punti. Un modo per cercare di migliorare la sicurezza stradale e incentivare comportamenti corretti al volante.

Da allora infatti ogni infrazione al Codice della Strada può comportare una sottrazione di punti, oltre alla classica multa in denaro.

Ma non si tratta solo di togliere: a volte lo Stato, o nello specifico la motorizzazione, sa anche come premiare.

Proprio come un Babbo Natale, a dicembre può arrivare un piccolo regalo: due punti in più sulla patente. Nessun avviso nella cassetta della posta, solo due punti in più, quasi come una piccola magia natalizia. Ma non per tutti, però.

Patente B, a dicembre per qualcuno 2 punti in regalo

Quando si prende la patente per la prima volta si parte sempre con 20 punti. È come avere un piccolo gruzzolo da custodire con cura. Perché i punti non sono eterni. Chi guida con troppa leggerezza rischia di perderli, quei preziosi punti. Facciamo qualche esempio: usare il telefono cellulare senza auricolare comporta la perdita di 5 punti. Superare il limite di velocità di oltre 40 km/h ne toglie altri 5, mentre il passaggio con il semaforo rosso può costarne addirittura 6. Se poi si commettono più infrazioni insieme, i punti persi si sommano. Basta poco per farli scendere rapidamente.

E se si arriva a 0 punti, la situazione si fa seria: la patente viene revocata e per riaverla bisogna sostenere nuovamente l’esame teorico e pratico, proprio come la prima volta. Se invece si è solo in “zona rischio”, si può frequentare un corso di recupero punti, disponibile presso le autoscuole autorizzate. Ogni corso può far guadagnare fino a 6 punti.

Arriva Babbo Natale, ma non per tutti

Ma torniamo a quei due punti di dicembre. In verità non sono un omaggio natalizio, né un colpo di fortuna. Sono un premio automatico per chi, nei due anni precedenti, non ha commesso alcuna infrazione. Un gesto di fiducia, che arriva silenziosamente a chi ha dimostrato di guidare nel rispetto per le regole. E così, punto dopo punto, si può arrivare anche a quota 30, questo è il limite infatti.

Per sapere quanti punti hai attualmente, basta davvero poco. Puoi consultare il tuo saldo accedendo al Portale dell’Automobilista, oppure scaricare l’app iPatente o IO, che offrono il servizio in modo gratuito e immediato.